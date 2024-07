Holandský Elysian prezentoval elektrické letadlo E9X pro 90 lidí, má baterie s 360 Wh/kg

Elysian si ale věří na mnohem více. Ten totiž prezentoval elektrický letoun E9X, který by měl pojmout až 90 pasažérů, což se už dostává na skoro polovinu toho, co pojmou klasická letadla nízkonákladovek jako Ryanair nebo WizzAir. O elektrických letadlech jsme psali už několikrát. Zatím pomalu míří do komerčního provozu malé dvousedadlové eVTOLy, bylo zde ale i několik projektů větších letadel s kapacitou okolo 10 míst . Nizozemský startupsi ale věří na mnohem více. Ten totiž prezentoval elektrický letoun, který by měl pojmout až 90 pasažérů, což se už dostává na skoro polovinu toho, co pojmou klasická letadla nízkonákladovek jako Ryanair nebo WizzAir.

Tento letoun by měl mít garantovaný dolet 800 km (skutečný by tedy měl být výrazně vyšší), což pro představu z Prahy doletí do Dánska, na jih Švédska, na západ Ukrajiny (Lvov) nebo Rumunska (Temešvár), Bosny a Hercegoviny (Sarajevo), Chorvatska (Split), Itálie (Florencie, Boloňa, Milán), Švýcarska (Ženeva), Belgie, Lucemburska nebo Nizozemí. Tohoto by mělo být dosaženo s 8vrtulovou koncepcí a bateriemi o energetické hustotě 360 Wh/kg, které by měly být integrovány do křídel (v dnešních letadle tam jsou palivové nádrže).

Později se počítá s lepšími bateriemi s delším doletem až 1000 km, což by mělo pokrýt 50 % komerčních letů. Znovu, pro představu 1000km rádius z Prahy dosáhne téměř do Göteborgu ve Švédsku (a skoro do Stockholmu), pokryje Litvu, západ Ukrajiny i Rumunska (ale do Kyjeva nebo Bukurešti by to letadlo zvládlo jen z Ostravy nebo Brna), dosáhne to už na Kosovo a Černou Horu, v Itálii do Říma a s trochou štěstí do Neapole, ve Francii to dosáhne do Marseille i Paříže, zvládnout by mělo také Londýn.

Nebude to ale tak brzy. Startup počítá s uvedením do provozu v roce 2033. Pokud se vůbec dočká realizace (vše je zatím jen na papíře), nezkrachuje, nebo se projekt výrazně nezmění, stejně bych asi aplikoval „optimistické“ prodloužení odhadu o polovinu, tedy spíše konec 30. let. A co vy, věříte, že za 15 let budeme létat 800-1000km trasy elektrickými letadly?