Společnost Monte objednala 30 elektrických letadel Alice s 375Wh/kg bateriemi

Elektrická doprava překvapivě míří i do vzduchu. Na přelomu září a října loňského roku jsme vás informovali, že bylo úspěšně otestováno elektrické letadlo , které má pojmout celkem 9 pasažérů ve standardní třídě. Pro první generaci letadla se počítá s trasami do 250 námořních mil, což odpovídá zhruba 460 km. Podle nedávného rozhovoru s CEO společnosti Eviation, Gregory Davisem, polovina celosvětových letů je kratších než 500 námořních mil (926 km) a okolo 20-30 % je pod 250 mílemi, takže i s takovým doletem jde o stále hodně velký potenciální trh. Jde o dolet, který pokryje spoustu letů mezi městy po celém světě. Zde by bylo dobré upozornit, že nejde o papírový maximální dolet, ale běžný skutečný dolet, který mají tato letadla zvládat.

Nyní se dokončuje finální verze letadla a certifikační testování by mělo být zahájeno v roce 2025 (původně ale bylo plánováno už na rok 2023). Počítá se s tím, že první komerční lety by mohly proběhnout v roce 2027. Tato první verze letadla bude mít akumulátory s energetickou hustotou 375 Wh/kg, přičemž už jde o existující a nikoli budoucí technologii. Davis říká, že během posledních několika let se technologie akumulátorů posunuly obrovským způsobem dopředu. Pokud jde o životnost, počítá se 3000 nabíjecími cykly a programem pro jejich sekundární využití poté, co doslouží v letadle. Náklady proti standardnímu dnes používanému letadlu by měly být u elektrické verze o 40 % nižší. Akumulátory se budou nabíjet mimo letadlo a budou vyměňovány během noční údržby. Nepůjde o velký akumulátorový modul, ale o soustavu mnoha malých nezávislých "kazet". Co se týče životnosti letadla, počítá s 25 lety.

Ještě na přelomu března a dubna bylo objednáno více než 300 letadel za celkem 3 mld. USD. Např. regionální aerolinka Cape Air si jich objednala 75, Global Crossing Airlines (GlobalX) dal objednávku na 50 kusů, společnost DHL Express si objednala 12 letadel. Dalšími zákazníky jsou Air New Zealand, Evia Aero, Northern Territory Air Services a nyní se přidává britská společnost Monte. Jde o britskou společnost, která pronajímá letadla dalším dopravcům. Tato firma si objednala 30 elektrických letadel Alice a bude zajišťovat dopravcům nejen financování, ale i nabíjecí infrastrukturu. Celkový objem objednávek na elektrické letadlo Alice už přesáhl 4 mld. USD.