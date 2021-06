HP představilo první monitory certifikované pro Zoom a Chromebooky

Ačkoliv období kompletního home office řadě zaměstnanců skončila, některé firmy vsadily na tzv. hybridní pracovní prostředí kombinující práci z domova a kanceláře. Tento trend by se mohl objevit také v některých školách. HP na tyto změny reaguje dvojicí nových monitorů, které byly navrženy jak pro použití v kancelářích, tak v domácnostech. Ideálně by jediný monitor měl uspokojit profesionály i běžné uživatele, kteří na jednom počítači studující, pracují a tráví volný čas. Nové monitory proto nejsou zaměřeny pouze na rozlišení, velikost, barevný gamut, obnovovací frekvenci nebo odezvu, ale přináší také nové certifikace, které jsme zatím u konkurenčních modelů neviděli.

HP E24mv G4 FHD je označován jako první monitor na světě certifikovaný pro aplikaci Zoom. K tomuto účelu je vybaven 5Mpx webkamerou s kvalitním zachycením barev a světla. Pro lepší ergonomii lze kamerou pohybovat nezávisle na monitoru a po ukončení videohovoru ji schovat. Nechybí podpora Windows Hello pro přihlášení bez zadávání hesel. K dispozici jsou také duální mikrofony a vestavěné reproduktory. Pokud se jedná o samotný displej, zmiňuje se výrobce o panelu IPS s úhlopříčkou 23,8 palce a rozlišením 1920 x 1080 pixelů (Full HD). Mezi další známé parametry patří kontrast 1000:1, maximální jas 250 nitů a doba odezvy 5 ms (GTG).

Nabídka rozhraní zahrnuje čtyři porty USB-A 3.2, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 nebo dokonce port VGA pro připojení starších zařízení. Uživatel může zlepšit ergonomii otáčením monitoru ve čtyřech směrech a nechybí ani filtr modrého světla s certifikací TÜV Rheinland. Při používání ve firmách se nabízí možnost vzdálené správy přes software HP Display Manager. Pokud vám při nákupu elektroniky jde také o dopady na životní prostředí, pak vás potěší, že plasty použité pro výrobu monitoru se skládají z více než 80% recyklovaných materiálů. Konferenční monitor HP E24mv G4 FHD vstoupí do českých obchodů v říjnu s cenovkou 7 990 Kč.

Druhou novinkou je HP M27fd USB-C, který jako první monitor obdržel označení Works With Chromebook. V praxi by to mělo znamenat, že uživatel bez potíží a nastavování připojí chromebook k monitoru. Otázkou zůstává, zda je k tomu opravdu potřeba certifikace. Monitor lze pochopitelně používat i v kombinaci s jiným notebookem nebo desktopem, a to připojením přes USB-C (včetně podpory napájení), HDMI 1.4 nebo VGA. K dispozici jsou také dva porty USB-A 3.2. Monitor používá 27palcový IPS panel s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (Full HD), kontrastem 1000:1 a maximálním jasem 300 nitů.



Monitor HP M27fd USB-C také podporuje AMD FreeSync, obsahuje filtr modrého světla HP Eye Ease, vyznačuje se širokou ergonomií a je vyroben z převážně recyklovaných plastů. Na trh se ovšem dostane až v prosinci za 5 690 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

