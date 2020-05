Hry z Nintendo Switch na PC? Emulátor Yuzu získává velký update zvyšující výkon

Dobré zprávy pro fanoušky her od Nintenda pokračují, ačkoliv samotná japonská společnost z nich asi takovou radost mít nebude. Tento týden obdržel velkou aktualizaci open-source emulátor Yuzu, který umožňuje spustit hry z herní konzole Nintendo Switch na počítači s Windows. Vývoj tohoto emulátoru začal v roce 2018 a chvíli trvalo, než bylo možné jej využít ke spuštění her. Kompatibilita se ovšem postupně rozšiřuje a v současné době naleznete na oficiálních stránkách dlouhý seznam titulů, které můžete v Yuzu spustit. Díky přehlednému barevnému značení navíc hned zjistíte, zda je bez problémů funkční či nikoliv. Na projektu, který používá jazyk C++, pracují stejní vývojáři jako na emulátoru Nintenda 3DS zvaného Citra a dokonce použili velkou část stejného kódu.

Od počátku ovšem může představovat problém výkon, neboť hardwarové nároky emulátoru jsou poměrně vysoké. Yuzu nepoužívá Switch OS (známý také jako Horizon), ale přepracovanou verzi operačního systému. Kernel ze staršího emulátoru Citra ovšem neuměl pracovat s vícejádrovými procesory (konzole Switch přitom používá čtyřjádrové CPU), takže v důsledku toho se při hraní pořádně zapotily i výkonné počítačové procesory. To by ovšem měla změnit nejnovější aktualizace pro Yuzu, která byla vydána dnes a nese označení Prometheus. Nyní by mělo být CPU emulováno nikoliv na jednom, nýbrž čtyřech vláknech – každé pro jedno jádro procesoru ze Switche.

Právě výrazný nárůst výkonu se stal hlavní novinkou updatu Prometheus, přičemž vývojáři se tuto změnu dokonce nebojí označit za nejvýznamnější v historii celého projektu. Záleží ovšem na konkrétních hrách, jak výrazné zlepšení uživatelé pocítí. Některé tituly jako Super Mario Odyssey totiž nevyužívají efektivně multithreading, proto změna nebude tak znatelná. Přesto ukázkové video potvrzuje, že došlo k nárůstu výkonu ve hře i zrychlení načítacích obrazovek. Jiné tituly jako Breath of The Wild potom sice zaznamenaly zvýšený výkon z hlediska CPU, ale brzdou zůstává emulace GPU, která podle vývojářů závisí na čtyřech hlavních faktorech: výkonu jednoho jádra CPU, rychlost sběrnice GPU, kvalitě ovladačů GPU (v tomto ohledu chválí Nvidii, zatímco kritizují AMD) a potom také výkon samotné GPU v počítači.

Tento týden se na internetu objevil také PC port plošinovky Super Mario 64 s nativním 4K rozlišením a dokonce i primitivním ray tracingem nebo podporou moderních gamepadů. Nintendo na to rychle zareagovalo a pověřilo své právníky, aby odstranili související výsledky z Googlu a příspěvky z Redditu či dalších diskuzních fór obsahující odkazy ke stažení. Ze serveru YouTube dokonce zmizelo i původní dvanáctiminutové video, ve kterém vývojář ukazoval ze svého portu, i když odmítl zveřejnit odkaz ke stažení v popisku videa či komentářích.

