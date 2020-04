Nintendo Switch přijde ve dvou nových verzích, dokonce i s druhým displejem

Nintendo Switch by v blízké době mohlo objevit až ve dvou dalších variantách. O novém hardwaru se spekuluje již delší dobu a obvykle se pro něj používá neoficiální název „Switch Pro“. Nyní se zmínka o něm objevila také v aktuálním firmwaru 10.0.0, který vyšel tento týden. Mike Heskin, který již v minulosti dokázal ve zdrojovém kódu firmwaru pro Nintendo Switch najít zajímavé informace, tentokrát narazil na zmínku o dosud nepředstaveném zařízení pod interním označením „nx-abcd“. Pro dosud neuvedený hardware jsou údajně určeny tři z pěti nových profilů DRAM.

Objevena byla také informace o sekundárním displeji, který by měl představovat jednu z hlavních novinek připravovaného modelu. Prozatím můžeme spekulovat, zda půjde o řešení podobné konzolím Nintendo 2DS a 3DS, které byly vybaveny druhým vyklápěcím displejem, nebo nás výrobce překvapí jiným konceptem. Zdá se, že nový model by měl používat procesor Nvidia Tegra X1+, který se objevil v loňské verzi konzole Switch i handheldové verzi Switch Lite . Patrně se tedy nepotvrdí dřívější spekulace, že by nadcházející Switch měl být založen na grafice s architekturou Volta. Zároveň bychom neměli očekávat žádné výrazné zvýšení výkonu a zajít chuť si radši nechejme také na hraní ve 4K rozlišení, místo toho by maximem mělo zůstat Full HD.

Nintendo by ovšem mělo pracovat ještě na jedné verzi své herní konzole, kterou zatím známe pod kódovým názvem „Cairo“. Tentokrát by mělo jít o výhradně domácí konzoli, kterou nebude možné používat k hraní na cestách jako aktuální model. Vzhledem k dřívějšímu prohlášení výrobce, že v roce 2020 nepředstaví žádný nový Switch, si ovšem na obě novinky patrně počkáme do roku 2021. To je zároveň dostatek času na to, aby Nintendo stihlo upravit specifikace, nebo vývoj dokonce zrušit.





Novinky ve firmwaru 10.0.0 pro Nintendo Switch

Vraťme se ovšem k aktualizaci na verzi 10.0.0, která vyšla tento týden pro Nintendo Swtich a Switch Lite. Uživatelům přináší možnost přesouvat data mezi systémovou pamětí a SD kartou, což se týká staženého softwaru, aktualizací a DLC. Další velkou novinkou je možnost přemapování tlačítek na ovladačích Joy-Con a Switch Pro, stejně tak tlačítek na konzoli Switch Lite. Konfiguraci lze vytvořit pro každý spárovaný ovladač a uložit jej do oblíbených. V systému lze uložit až pět oblíbených konfigurací pro každý typ ovladače, které lze najít v menu Nastavení systému > Ovladače a senzory.

Nejnovější aktualizaci přináší také možnost uložit si položky v sekci News do záložek, přesunutí možností „Zobrazit herní aktivitu pro:“ a „Odstranit herní aktivitu“ do sekce Nastavení herní aktivity, šest nových ikon pro uživatele ze hry Animal Crossing: New Horizons a také obvyklá vylepšení stability systému, která by měla zlepšit uživatelský zážitek.

