Hybridní Li-Ion akumulátor ONE Gemini v BMW iX: nabídne 185 kWh a dojezd 978 km

S firmouse na stránkách SHW nesetkáváme poprvé. Ta už v minulosti "nacpala" 204kWh akumulátor do Tesly Model S a dosáhla 1210km dojezdu. Nyní vyzkoušela svůj hybridní akumulátorve velkém elektrickém SUV. Tento akumulátor je zajímavý tím, že využívá dva různé typy článků. Pro denní ježdění jsou tu články typu Li-Ion LFP s objemovou hustotou 441 Wh/l, přičemž pojmou energii na ujetí 150 mil (cca 240 km). LFP jsou známy vysokou životností, takže časté cyklování jim moc nevadí. Pokud ale uživatel chce jet dál, přijde vhod i druhý typ článků. Konkrétně jde o bezanodové akumulátory s vysokým podílem manganu, které mají vysoce nadprůměrnou objemovou hustotu 1007 Wh/l (dnešní nejlepší Li-Ion NMC/NCA jsou někde kolem 750-800 Wh/l). Ty přidají dalších 450 mil (720 km) dojezdu, takže BMW iX by s tímto akumulátorem mělo ujet něco přes 960 km.

Výsledný akumulátor má opravdu působivé specifikace. Pojme totiž přesa na systémové úrovni (na úrovni akumulátoru) má stěží uvěřitelnou hustotu. Takovou hustotu bychom čekali na úrovni článků, ale ne akumulátoru. Objemová hustota celku pak činí. Výsledkem je to, že akumulátor váží 710 kg, což s ohledem na množství energie není zas až tak šílené číslo (pro zajímavost, 108kWh baterka v Mercedesu EQS má zhruba také tolik). Objemově je to 411 litrů, což je zhruba na úrovni dnešních běžných akumulátorů ve vozech této třídy, kdy jde o cca 300-400 litrů. Rozměry činí 2640×1490×128 mm (pokud vám to nesedí s udaným objemem, vězte, že akumulátor nemá tvar přesného kvádru, takže výsledný objem je menší).