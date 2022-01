Mercedes-Benz EQXX: o 30% lehčí baterka a 400Wh/l na úrovni akumulátoru

I když se zde obvykle nevěnujeme autům, autonomní řízení pomocí umělé inteligence nebo technologie akumulátorů a výroby elektrické energie jsou tématy, kterými se zaobíráme. Právě dnes se podíváme na významný pokrok automobilkya týmu HPP (High Performance Powertrains) na poli akumulátorů. V konceptu, který byl nastíněn zhruba před půl rokem , je totiž lithiový akumulátor, jenž prošel významnými úpravami. Nejde tedy o revoluční technologii, která by využívala úplně jiných materiálů, ale o lithiový akumulátor, jehož anody mají vyšší množství křemíku a někteří by je tak mohli považovat za křemíkové akumulátory.

O těch se v poslední době dost mluvilo ( 1 5 ) a nyní tu máme vůz, který je již obsahuje. To pochopitelně automaticky neznamená, že bude zítra v obchodech. Některé z technologií prezentovaných v konceptu ale můžeme čekat v následujících letech v běžné produkci. A co vše vlastně přináší?

Mercedes-Benz akumulátor srovnává s tím v modelu EQS . Tam pobere 108 kWh, zatímco v EQXX je lehce pod 100 kWh, ale to není příliš velký rozdíl. Akumulátor má ale poloviční objem a hustotu. Pozor, ne na úrovni článku (tam mají dnešní články okolo 700 Wh/l), ale celého akumulátoru včetně obalu, chlazení a podobně. Celý akumulátor tak zabírá okolo 250 litrů objemu pod podlahou vozu. Pro zajímavost, Tesla Model 3 má akumulátor o objemu okolo 340-370 litrů, což u LFP akumulátoru znamená hustotu okolo 150-160 Wh/l a u NCA verzí pak asi 210-240 Wh/l. Kolem 220 Wh/l by měl mít i EQS. To je opravdu výrazný rozdíl.