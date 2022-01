Our Next Energy: 416 Wh/l na úrovni celého akumulátoru a 200 kWh v Tesle

Na trhu s lithiovými akumulátory máme dalšího hráče, který představil zajímavý produkt. Jde o společnost Our Next Energy (ONE), kterou vede Mujeeb Ijaz. V jeho profesní historii najdeme např. vývoj solárních vozů Solaray, téměř 16 let pracoval u Fordu, mimo jiné i na vývoji elektrických a vodíkových vozů, další roky pracoval na bateriích např. v Applu. ONE nyní představuje projekt Gemini 001, který má demonstrovat schopnosti akumulátorových technologií dneška. Je však škoda, že jsme se o použitých technologiích moc nedozvěděli. To projektu přidává trochu více skepticismu.



416 Wh/l, přitom ale firma říká, že jde o NMC článek s grafitovou anodou. Není tedy jasné, kde se vlastně nabrala o 70 % vyšší objemová hustota. Jak byly změněny články, které dle tohoto popisu vypadají vcelku standardně, nešetřilo se třeba na obalu, který pak bude méně bezpečný?

Připomeňme, že dnešní akumulátory v elektromobilech mají objemovou energetickou hustotu někde kolem 210-240 Wh/l u NCA a NMC na úrovni celého "packu" (tedy články, ochranný obal i chlazení a řízení akumulátoru), přičemž jen samotné články mohou mít i přes 700 Wh/l. Mercedes-Benz před pár dny představil koncept Vision EQXX , který přináší hustotu 400 Wh/l na úrovni packu a ONE jde ještě o něco dál.

Demonstrace proběhla na Tesle Model S, jejíž akumulátor byl demontován, a dostala baterii od ONE. Gemini 001 má mít o 99,8 kWh více než standardní akumulátor, a poněvadž má 203,7 kWh, tak se dozvídáme také to, že standardní Tesla má akumulátor se 103,9 kWh. ONE zmiňuje také objemovou hustotou 245 Wh/l baterie od Tesly. Akumulátor ONE pojme nejen téměř 2násobné množství energie, váží také o 331 kg více než standard a disponuje hmotnostní objemovou hustotou 231 Wh/kg (to je opravdu velmi dobrá hodnota, neboť tolik mají obvykle spíše samotné články bez všeho okolo). Takže můžeme počítat dál. Z těchto čísel nám vychází, že akumulátor od ONE váží 882 kg, takže ten v Tesle by měl mít 551 kg a 189 Wh/kg. Tesla s touto baterií byla otestována a při průměrné rychlosti 55 mph (88 km/h) ujela 752 mil (1210 km). Nezávislý test na dynamometru ukázal dokonce dojezd 882 mil (1419 km).

Společnost ONE z Michiganu chce v budoucnu přinést akumulátory se 450 Wh/l a 290 Wh/kg, přičemž by neměly mít nikl nebo kobalt. Do konce roku chce ale přinést architekturu Gemini pro akumulátory se dvěma typy článků, kde budou kombinovány články LFP s verzemi s vysokým podílem manganu.



