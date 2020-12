Hyundai kupuje Boston Dynamics za 1,1 mld. USD

Banka SoftBank prodává další společnost. Nedávno se zbavila společnosti ARM, která putovala do Nvidie, nyní tu máme prodej firmy Boston Dynamics, která byla založena už v roce 1992 a pod křídla SoftBanku se dostala v roce 2017. Tato firma vyrábí např. průmyslového robota se jménem Spot (dosud v omezeném prodeji dodáno několik stovek kusů) a přestěhuje se pod společnost Hyundai Motor Group, která bude nově vlastnit 80 % akcií firmy. Zbývajících 20 % si nechá SoftBank přes své další společnosti.



Celkově se má jednat o transakci ve výši okolo 1,1 mld. USD (téměř 24 mld. Kč). Pro Hyundai je to investice do chytré budoucnosti a doplní jeho snahy o tvorbu ekologických vozidel, chytrých továren, systémů umělé inteligence a obecně jde o další krok v rámci Průmyslu 4.0. Transakce by měla být ukončena v červnu 2021, pokud bude vše schváleno příslušnými regulačními úřady.

