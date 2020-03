IBM vybuduje v Německu první evropský kvantový počítač

Už v září 2019 oznámila společnost IBM a Fraunhofer Institute, že v Evropě postaví první kvantový superpočítač Q System One. Nyní se dozvídáme další detaily. Ten vznikne ve spolupráci s Fraunhofer Institute, přičemž německá vláda do kvantové technologie investovala 650 milionů EUR. Postaven bude ve Stuttgartu, který známe také jako sídlo automobilky Mercedes-Benz. Není to úplně náhoda, neboť Mercedes už s IBM na kvantových výpočtech spolupracoval. Jeho cloudová platforma sídlící tehdy ještě v USA se totiž podílela na vývoji a testech konceptů lithiových akumulátorů pro jeho elektromobily (programově zkoušela chemické složení akumulátorů).



Nyní se to změní a podobný systém bude mít Mercedes (a mnoho jiných firem) k dispozici v rámci EU. To je dost důležité, neboť tlaky Bruselu vyžadující zachování soukromí, které považují zasílání dat na servery za hranicemi EU za problematické, mohou činit při vývoji mnohých technologií nemalé problémy. Umístěním podobného zařízení v EU takový problém řeší (alespoň papírově). Nový superpočítač by měl být v provozu od počátku příštího roku.



