Infinix představuje 260W nabíjení telefonů, bezdrátově pak se 110 W

Infinix u nás není příliš známá a pokud ano, tak především levnými telefony. Pokud však jde o rychlosti nabíjení, svým posledním krokem předbíhá všechny výrobce a zejména Apple a Samsung, kteří se závodům v rychlostech nabíjení poněkud vyhýbají. Realme nedávno představilo model 260W nabíjení přes kabel a 110 W bezdrátově.

Společnostu nás není příliš známá a pokud ano, tak především levnými telefony. Pokud však jde o rychlosti nabíjení, svým posledním krokem předbíhá všechny výrobce a zejména Apple a Samsung, kteří se závodům v rychlostech nabíjení poněkud vyhýbají. Realme nedávno představilo model GT Neo 5 s podporou 240W nabíjení , Redmi ukázalo koncept schopný dosáhnout dokonce 300 W . Nyní se do této skupiny přidává i Infinix. Jeho nový systém je totiž schopen dosáhnout

To znamená, že úplně vybitá baterie bude už za pouhou minutu nabíjení na 25 % a plného nabití pak dosáhne za 8 minut. Jde o jeden akumulátor s podporou nabíjení 12C a využívají se zde 4 nabíjení okruhy. Infinix hovoří o účinnosti nabíjení 98,5 % (to by znamenalo ztrátové teplo okolo 4 W), přičemž testovací akumulátor s kapacitou 4400 mAh si podržel 90 % této hodnoty po 1000 nabíjecích cyklech. Nabíječka využívá materiálů GaN a obvodů AHB. Je potřeba speciálního kabelu schopného při 20V napětí dodávat proud 13 A.