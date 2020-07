Integrované GPU Intel Xe s 96 EU dosahuje výkonu Nvidie MX350

TigerLake i7-1165G7 iGPU with 96EU & 1.3GHz core clock is matching 25W MX350 from Nvidia



TigerLake G7

> 96EU

> 1.3GHz base

> LPDDR4x 4266MHz



Nvidia MX350

> 5SM

> 1.47GHz

> 2GB GDDR5

> 25W



Impressive ! I've seen similar results in 3dmarkhttps://t.co/7yamNE9yqD pic.twitter.com/OICPKkKvXD