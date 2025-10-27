Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel 14A vypadá slibně, jeho vývoj jde lépe než u 18A

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel 14A vypadá slibně, jeho vývoj jde lépe než u 18A
Výrobní proces Intel 14A by se mohl stát pro Intel přelomovým. Pokud se to podaří, šlo by o první široce dostupný proces pro externí zákazníky.
Vývoj výrobního procesu Intel 14A jde údajně dost dobře. Pokud by to tak pokračovalo i nadále, skutečně by se mohl stát významnou změnou pro Intel, která by se mohla stát velkým výrobcem čipů pro externí zákazníky. Nynější proces 18A toho nedosáhne, ten je totiž určen primárně pro interní účely s několika málo výjimkami. Jednou z nich by měl být Microsoft, který na procesu 18A bude vyrábět své AI akcelerátory Maia. Intel 14A by nicméně měl být dostupný pro více společností a podle CFO Intelu, Davida Zinsnera, jde vývoj procesu 14A o něco lépe než u 18A, kde to nebylo bez potíží.
 
Podle něj totiž proces Intel 14A ve stejné fázi vývoje dosahuje lepších výsledků, než když byl v totožné fázi vývoje 18A. Má proti němu tedy lepší výkony a především i lepší výtěžnost, než kolik měl 18A ve stejné vývojové fázi. Jinak řečeno, už nyní, kdy je 14A stále ve vývoji (a tedy výsledky se budou dále zlepšovat), dosahuje podobných hodnot jako 18A, který už v těchto týdnech nastupuje do velkosériové produkce. Intel 14A by měl přinést litografii High-NA EUV a novou generaci RibbonFET 2 tranzistorů. Kdy se ale objeví první čipy na procesu 14A, to se teprve uvidí. Plán je na konec roku 2026, ale dobře víme, že plány ne vždy vycházejí tak, jak by si lidé přáli. Vyjde-li to, Intel Foundry by mohla konečně přestat být vysoce ztrátovou divizí Intelu. Její ztráty se sice za poslední rok výrazně snížily, stále je to ale dost nepříjemné záporné číslo.
 

