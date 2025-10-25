Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel se zvedá a je v zisku. Foundry drží nižší ztráty, daří se Xeonům

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel se zvedá a je v zisku. Foundry drží nižší ztráty, daří se Xeonům
Společnost Intel vydala nové finanční výsledky a firma, kterou mnozí posílali na propadliště dějin, ukazuje přece jen trochu pozitivnější čísla, než bylo v poslední době obvyklé.
Intelu se poslední roky moc nedařilo, nezachytil nástup AI a jeho snahy o pozvednutí Intel Foundry byly ve znamení obrovských ztrát. V těchto týdnech tu ale bylo i několik pozitivních zpráv. Měli jsme zde několik investic do firmy, lépe to začíná vypadat i s procesem Intel 18A. Intel také zveřejnil své finanční výsledky za poslední čtvrtletí a konečně nejsou takové, že se potácí na hranici ziskovosti. Meziročně mu o mírná 3 % stouply příjmy ze 13,3 na 13,7 mld. USD, to zásadní je ale v zisku. Loni touto dobou měl vysoké ztráty, letos ale vykázal čistý zisk 4,1 mld. USD dle GAAP a 1,0 mld. USD dle non-GAAP. 
 
Intel Q3/25
 
Nás pochopitelně zajímá, čemu se dařilo a čemu ne. Divize CCG, tedy běžné procesory, jsou navzdory všeobecnému přesvědčení ne tím, co by Intel stahovalo dolů, ale naopak to, co ho celou tu dobu výrazně drželo nad vodou. I když konkurenční Ryzeny jsou výbornými procesory, Intel Core si stále drží většinu trhu díky OEM a je to vidět i na výsledcích. Příjmy mírně stouply z 8,2 na 8,5 mld. USD, provozní zisk naopak mírně klesl z 2,9 na 2,7 mld. USD. Tentokrát udělala více radosti serverová divize DCAI. Její příjmy 4,1 mld. USD se sice nijak zásadně nezměnily, ale provozní zisk šel výrazně nahoru z 0,4 na 1,0 mld. USD. Zde se začal projevovat zájem o AI v podobě obnovy serverů s novějšími Xeony. Intel tak stále neboduje AI akcelerátory jako Nvidia (a trochu i AMD).
 
Intel Q3/25 Foundry
 
Intel Foundry je pořád vysoce ztrátovým podnikem, nicméně je tu přece jen obrat k lepšímu. Příjmy s výší 4,2 mld. USD jsou sice kapánek nižší než loni, ale ztráta se snížila z -5,8 na -2,3 mld. USD a okolo této hodnoty se drží už celý rok (minulé čtvrtletí s -3,2 mld. bylo sice horší, ale celkově je tady vidět, že jsou ztráty v posledních čtvrtletích nižší než v minulosti). Výroba pomocí 18A už začala, pomocí procesu by se měly vyrábět i AI akcelerátory pro Microsoft.
 
Intel Q3/25
 
Ostatní divize pak také vykázaly mírný růst tržeb a především zisk se z pouhých 5 mil. USD vyhoupnul na 100 mil. USD. Sem patří např. Mobileye a do poloviny září také Altera.
 
Zdroj: intc.com

