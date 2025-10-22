Aktuality  |  Články  |  Recenze
Microsoft
>
Intel

Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia
Výrobní proces Intel 18A má být zejména pro interní potřeby, společnost Microsoft by ale měla být jednou z výjimek. Ta na něm bude mít založenu novou generaci AI akcelerátorů Maia.
O výrobním procesu Intel 18A se toho napsalo už hodně. Víme, že má být určen primárně pro interní potřeby, tedy výrobu procesorů Panther Lake a Clearwater Forest, nicméně se také ví, že si Intel chce nechat již nasmlouvané zákazníky, mezi kterými měl být Amazon a Microsoft. A právě o Microsoftu se nyní opětovně mluví. Podle zákulisních informací mělo dojít k finálnímu rozhodnutí a společnost Microsoft se měla opravdu rozhodnout, že využije proces 18A pro výrobu svých čipů. Konkrétně by mělo jít o novou generaci akcelerátorů Maia 3 (kódové označení Griffin).
 
Spekuluje se nicméně o tom, zda se využije nynější varianta procesu 18A nebo už vylepšená verze 18A-P. Tato verze má přinášet o něco vyšší výkon a nižší spotřebu díky minimalizacím úniku proudu a nižšímu napětí některých prvků. Něco takového se hodí pro kterýkoli čip, nicméně u obřích výpočetních serverů, kde jsou kvanta takových čipů, je každá úspora ještě důležitější.
 
Pokud se 18A osvědčí, i další generace akcelerátorů Maia by chtěl Microsoft vyrábět u Intelu. Zde tak přichází na přetřes proces 18A-PT a 14A. Proces 18A-PT by měl být především pro čipy určené pro HPC a AI výpočty. Připomeňme, že nynější generace procesorů Maia 100 se vyrábí u TSMC pomocí procesu N5 s využitím CoWoS-S. 
 

