Intel 18A úspěšně pokračuje, s čipy je velmi spokojena Nvidia, Broadcom i IBM

Zákazníci jako Broadcom, Nvidia, IBM nebo Faraday Technology dostávají vzorky čipů vyráběné pomocí nového procesu už nějakou dobu a podle všeho dosahují působivých výkonů. Např. posledně zmiňovaná společnost měla mít první tape-out svých čipů už v říjnu loňského roku a vzorky byla schopna úspěšně integrovat do svých ASICů. I když se proslýchá, že další generace procesorů Nova Lake (ta je plánována na rok 2026, přičemž půjde o mobilní i desktopové procesory stejně jako u Arrow Lake) by měla využívat 2nm proces od TSMC , současně se objevují informace o tom, že výroba chipletů pro něj by neměla být plně outsourcována a že by zde měl své místo najít i proces 18A.