Intel bojuje proti více než deset let staré pokutě za protikonkurenční praktiky

Ještě před tím je třeba připomenout, za co Intel vůbec tuto pokutu dostal. Obvinění znělo tak, že bránil firmě AMD v proniknutí na trh tím, že tlačil firmy jako Dell a HP k nákupu svých vlastních procesorů pomocí štědrých pobídek, které byly podmíněny tím, že se vůbec nebudou využívat konkurenční procesory.

Reuters hlásí, že Intel udělení pokuty zkouší napadnout jako chybné, ačkoliv ji sám už plně uhradil v roce 2009. V roce 2014 ovšem napadl původní rozhodnutí Tribunálu Evropské unie, který je tak provedl nové extenzivní zhodnocení svého rozsudku, ovšem k nelibosti Intelu byla pokuta potvrzena.

Intel tak v roce 2017 oslovil Soudní dvůr Evropské unie, který nesouhlasil s rozhodnutím Tribunálu Evropské unie a nařídil další, již třetí prošetření celého případu a to stále probíhá. Právník Daniel Bear zastupující Intel uvedl, že Tribunál zaujal nevhodný přístup při svém hodnocení případu, z něhož tak vznikl i nesprávný rozsudek. Nicholas Khan zastupující druhou stranu zase oznámil, že případ Intelu byl posuzován naprosto vyčerpávajícím způsobem v roce 2014 a už to představovalo druhou šanci Intelu se očistit.

Jedná se tak především o to, zda pobídky Intelu mohly nějakým způsobem reálně poškodit konkurenci, takže je zřejmé, o co Intelu v tomto znovuotevřeném případu jde. Rozhodnutí by mělo padnout v příštím roce, jenomže strana, která prohraje, bude mít možnost se opět odvolat k Soudnímu dvoru, takže to nevypadá, že by se za tímto případem měla brzy zavřít voda.

Na konečné rozhodnutí přitom čeká i Qualcomm, který již napadl svou vlastní pokutu 997 milionů eur, která byla udělena za to, že platil firmě Apple, aby používala pouze jeho čipy. Tím se Qualcomm stejně jako Intel snažil odříznout konkurenci a podobně je na tom Alphabet/Google s dosud rekordní pokutou

