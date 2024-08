Intel Core Ultra 7 265KF v Geekbench: dobrý v testu ST, překvapivý propad v MT

Arrow Lake ukazovaly výrazný nárůst výkonu nejen v jednovláknovém výkonu, ale také ve vícevláknovém. Procesory sice přišly o podporu Hyper-Threadingu na výkonných jádrech P-Core, které navíc mají nižší takty, naopak se ale Core Ultra 7 265KF, ten ale tyto výkon nepotvrdil.

Dosavadní úniky výsledky testů připravovaných procesorůukazovaly výrazný nárůst výkonu nejen v jednovláknovém výkonu, ale také ve vícevláknovém. Procesory sice přišly o podporu Hyper-Threadingu na výkonných jádrech P-Core, které navíc mají nižší takty, naopak se ale měly zvýšit takty úsporných jader E-Core , které navíc mají mít výrazně vyšší IPC. V benchmarku Geekbench 5 i Cinebench R23 tak Core Ultra 9 285K vykázal o 15-18 % vyšší výkon ve vícevláknovém testu. Objevil se ale i další test v Geekbench 5 se slabším procesorem, ten ale tyto výkon nepotvrdil.

Jde o 20jádrový procesor s konfigurací 8P+12E, což odpovídá i předchůdci Core i7-14700K, ten ale díky Hyper-Threadingu zvládal 28 vláken najednou. Takty P-Core se snížily jen mírně z 5,6 na 5,5 GHz, E-Core naopak šla ze 4,3 GHz na 4,6 GHz. Vyšší takty a vyšší IPC jader E-Core by teoreticky měly více než vynahradit lehce mírně nižší takt P-Core a chybějící Hyper-Threading.

V jednovláknovém testu měl tento procesor výkon 2.252 bodů, který tímto výsledkem překonal 14700KF o slušných 7 % a porazil i 14900K o více než 3 %. To ale není úplně tak pozitivní zpráva. Na 2.455 bodů Core Ultra 9 285K totiž ztrácí 8 %, což napovídá tomu, že tento inženýrský vzorek procesoru měl s výkonem trochu problém. Vzhledem k tomu, že 265KF má mít jen o necelých 4 % nižší frekvenci, je 8% propad výkonu proti 285K zvláštní a spíše by se dalo čekat cca 2370 bodů. Že je tento test potřeba brát ještě více s rezervou než ty ostatní, ukazuje vícevláknový výkon. Tam má totiž jen 17.722 bodů, což je zarážejících více než 13 % pod svým předchůdcem Core i7-14700KF. Něco takového bychom asi nečekali a neodpovídá to dosavadním únikům. Budeme si tak muset počkat na další testy.