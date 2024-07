Známe frekvence Intel Arrow Lake-S: jádra P-Core půjdou dolů, E-Core nahoru

Arrow Lake-S, si ještě chvíli počkáme. Zatím to ale vypadá, že v tomto týdnu byly uvolněny poslední typy inženýrských vzorků, vše tak nasvědčuje tomu, že je

Zatímco AMD své nové Ryzeny 9000 začne prodávat od 8. a 15. srpna , na nové desktopové procesory Intelu, řadu, si ještě chvíli počkáme. Zatím to ale vypadá, že v tomto týdnu byly uvolněny poslední typy inženýrských vzorků, vše tak nasvědčuje tomu, že je pravděpodobnější říjnové než prosincové uvedení. Nyní se dozvídáme také frekvence, které by měly mít tři modely řady 200K, tedy modelů se 125W PBP. Ty by měly být na trhu mezi prvními. Ještě připomeňme, že výkonná jádra P-Core (Lion Cove) mají navýšit IPC (výkon na takt) o 14 %, zatímco úsporná E-Core (Skymont) o 38-68 % podle typu výpočtů. Zdá se, že ve výkonu nových procesorů budou úsporná jádra hrát mnohem větší roli než doposud a patrně více než vynahradí chybějící Hyper-Threading výkonných jader.

Procesor Core Ultra 9 285K je 24jádrovým procesorem s konfigurací 8P+16E. Jeho P-Core by měla jít s maximálním taktem o 300 MHz níže na 5,7 GHz, což s nárůstem IPC napovídá teoretický nárůst jednovláknového výkonu o 8 %. Dosavadní úniky z benchmarků ale většinou napovídají nižší hodnoty. Všechna jádra by měla dle posledních zákulisních informací "boostovat" na 5,4 GHz a maximální frekvence úsporných E-Core má vzrůst o 200 MHz na 4,6 GHz.

Uprostřed uniklých novinek máme Core Ultra 7 265K. V tomto případě jde o 20jádrový procesor konfigurace 8P+12E. Výkonná jádra P-Core půjdou s max. frekvencí dolů jen mírně, a to o 100 MHz na 5,5 GHz. To by teoreticky napovídalo o 12 % vyššímu jednovláknovému výkonu. Všechna jádra P-Core mohou běžet na max. frekvenci 5,2 GHz současně a E-Core si nyní troufnou dokonce na 4,6 GHz, což je o 300 MHz více než doposud.

Obrovský výkonnostní skok bychom mohli čekat od střední třídy v podobě Core Ultra 5 245K. I zde je zachována konfigurace předchůdce, tedy půjde o 14jádrový čip ve formě 6P+8E. P-Core si opět pohorší jen o 100 MHz, což ve výsledku znamená frekvenci 5,2 GHz. Všechna jádra mají "boostovat" na 5,0 GHz a stejně jako u předchozích modelů, i zde mají úsporná E-Core běžet na frekvenci 4,6 GHz. V případě modelu 245K to ale znamená o 600 MHz více než doposud (tzn. o 15 %). Uvážíme-li, že jádra Skymont mají mít o 38 % vyšší IPC pro celočíselné operace, mluvíme tu o 59 % vyšším výkonu v tomto typu operací. V případě FP výpočtů (s desetinnými čísly), kde má IPC vzrůst dokonce o 68 %, by to znamenalo 93 % výkonu navíc v tomto typu výpočtů. Jaká budou ale celková čísla v běžných aplikacích, to ukáže patrně až říjen.