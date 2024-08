Intel Core Ultra 7 268V v dalším testu vylepšil své ST i MT výsledky, vypadají dobře

Intel Lunar Lake se už blíží, první notebooky s nimi se mají Představení nových procesorůse už blíží, první notebooky s nimi se mají objevit 3. září . Většina modelů má mít 17W PBP a 30W MTP, což jsou velmi pěkné hodnoty. Na druhou stranu tu máme jen 8 jader a podporu 8 vláken. Jak se ale zdá, i přesto dokážou tyto procesory přinést velmi slušný výkon. Nyní se objevil výsledek v benchmarku Geekbench 6.2.1 a šlo o model Core Ultra 7 268V, tedy nejvýkonnější model s touto konfigurací spotřeb (nad ním je už jen Core Ultra 9 288V, ten má ale PBP i MTP na 30W hodnotě). Core Ultra 7 268V má max. takt P-Core 5,0 GHz, E-Core běží na 3,7 GHz, je zde GPU 140V s taktem 2,0 GHz, 32 GB vestavěné operační paměti DDR5 a 12 MB cache.

Nejnovější test ale neproběhl na notebooku, nýbrž ve formě kompaktního PC Khadas Mind MakerKit, jehož předchozí generace měla rozměry 146×105×20 mm a vážila 450 gramů (něco jako Mac mini, ale ještě mnohem menší).

2915 bodů, čímž docela znatelně (o 6 %) Jednovláknový výkon se dostal na, čímž docela znatelně (o 6 %) překonal předchozí test ve stejném benchmarku. Tím značně překonává např. starší Ryzen 9 8945HS, který se 45W TDP měl jen cca 2630 bodů. Pohybuje se spíše na úrovni nejnovějšího Ryzenu AI 9 HX 370, který s 28-35W TDP (tedy o něco vyšší PPT) mívá obvykle okolo 2830-2930 bodů. Intel zde tedy s hodnotami 17/30W dorovnává výkon AMD s vyššími spotřebami a přináší vyšší efektivitu.

Vícevláknový výkon je pochopitelně ovlivněn absencí Hyper-Threadingu a "pouhými" 8 jádry. Přesto jsou ale výsledky v tomto benchmarku (který ale vícevláknový výkon poněkud zvláštně škáluje) překvapivě dobré. Máme tu 11448 bodů, což předchozí test z konce června překonává o 15 %. To je jen kousek (zhruba 3 %) pod úrovní Ryzenu 9 8945HS, který díky SMT podporuje dvojnásobný počet [16] vláken, ale má mnohem vyšší 45W TDP. Nové Ryzeny AI 9 HX 370 s 28-35W TDP se pak s 12 jádry a 24 vlákny pohybují okolo 14800 bodů. AMD tak umí být mnohem rychlejší, nicméně i tak je to pro Lunar Lake velmi dobrý výsledek na procesor, který svými spotřebami míří spíše do ultrabooků, kde patrně poběží častěji i pasivně.

V testu výpočetního výkonu pomocí GPU pak systém dosáhl 29316 bodů, což je zhruba na úrovni grafického čipu Arc A370M.