Intel Lunar Lake má dosáhnout kombinovaného výkonu 100 TOPS pro AI

Poslední měsíce a roky jsou ve znamení velkého nástupu, která se také postupně více dostává lokálně na naše zařízení. Z cloudových služeb by se postupně měly stát systémy, které poběží i na notebooku nebo mobilním telefonu. Výrobci tak do svých procesorů stále častěji integrují NPU, tedy speciální část pro akceleraci výpočtů algoritmů AI. Nejinak to chce činit, kde už NPU najdeme v procesorech Meteor Lake . To sice nemá špatný výkon pro AI, ale nepatří ani k nejlepším a je pod hranicí pro pravé AI PC tak, jak je definuje Microsoft. Samotné NPU nabídne 10 TOPS a v kombinaci s CPU a GPU jsme se dočkali 34 TOPS. Připravovanýmá být ale v této oblasti 3krát výkonnější, což Intel zmiňuje už nějakou dobu.

Nyní se s námi podělil o další údaje a prezentoval slajdy, kde slibuje kombinovaný výkon přes 100 TOPS. To je opravdu velmi vysoké číslo a jen samotné NPU by se mělo postarat zhruba o 45 TOPS. Další výrazný nárůst přinese výkonnější integrované GPU postavené na architektuře Battlemage.

Podobné hodnoty bychom měli očekávat i od nových Ryzenů 9050 Strix Point , zdá se však, že tím by mohl zastínit i připravovaný Snapdragon X Elite , který si na NPU dost zakládá. Jeho NPU by mělo rovněž přinášet okolo 45 TOPS, nicméně kombinovaný výkon se očekává spíše nižší okolo 75 TOPS. To se může zdát být docela překvapivé, neboť výkon NPU by měl být podobný, CPU zhruba také, takže by to připadalo na GPU. Jenže i to se dnes vyrovná nejlepším Intelům a AMD, nicméně jak víme, AMD i Intel chtějí v nových generacích svých mobilních procesorů dost přitlačit na výkon GPU, takže asi zde by mohl být zakopaný ten rozdíl v neprospěch Qualcommu. Zatímco jeho GPU bude stačit na procesory dnešní konkurence, totéž asi nebude platit o roku příštím.

Lunar Lake by se měl představit koncem letošního roku, pokud se to stihne podle plánu. Intel předpokládá, že se dosud prodalo okolo 5 milionů AI PC, ale do konce letošního roku toto číslo vzroste na 40 milionů kusů. Rok 2025 by měl toto číslo navýšit na 100 milionů.