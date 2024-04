Objevují se další detaily o mobilních AMD Zen 5 včetně Sonoma Valley

Architektura AMD Zen 5 by se měla představit už jen v řádů několika málo měsíců (no spíše týdnů) a máme tu další informace o mobilních čipech. O nich se hovořilo nejednou, takže si přinesme jen krátkou rekapitulaci doplněnou o nové poznatky. Vrcholem by měla být řada Fire Range, u které se předpokládá přítomnost až 16 jader a podpora 32 vláken. Mají mířit do nejvýkonnějších herních notebooků s dedikovanými grafickými kartami, takže integrované GPU RDNA 3+ má mít jen 2 CU (128 jader). Hovoří se TDP 55 až 75 W.



O něco níže by mělo zamířit chipletové Strix Point Halo. I zde máme očekávat až 16 jader Zen 5 (není to ale jisté), současně se ale také objeví extrémně výkonné integrované GPU RDNA 3+ s až 40 CU (2560 jader). To také znamená, že spotřeba může být konfigurována až na 125 W, přičemž proti Dragon Range má nabízet o 25 % více výkonu. Najít tu máme 64 MB L3 cache a 256bitový řadič pamětí LPDDR5X, z čehož bude profitovat především iGPU. Výkonné NPU s architekturou XDNA 2 má nabídnout 50 TOPS.

Strix Point Mono má být monolitem s max. 12 jádry a tentokrát už tu budeme mít hybridní architekturu, a to max. 4 jádra Zen 5 a 8 jader Zen 5c. Jádra Zen 5c mají mít stejnou architekturu jako Zen 5, ale nižší frekvence pro větší úsporu energie. Mluví se tu o 32 MB L3 cache a o 35 % vyšším výkonu proti Phoenixu. Integrované GPU bude výrazně slabší než u verze Halo, nicméně má být o něco výkonnější než u předchůdce díky 16 CU (1024 jader) místo 12 CU a počítá se se 128bitovým řadičem pamětí LPDDR5X. NPU XDNA 2 má mít výkon 25 TOPS. Tady by mělo jít o procesory s 15-45W TDP.

Dále se dostáváme k řadě Kraken Point. Tady se hybridní architektura projeví max. v 8 jádrech v konfiguraci 4× Zen 5 + 4× Zen 5c. Také zde se počítá s max. 32 MB L3 cache, integrované GPU RDNA 3+ se pak bude muset spokojit se sníženým počtem jader, není ale jisté, zda půjde o 8 nebo 12 CU (512 nebo 768 jader). Také zde se očekávají TDP v rozmezí 15 až 45 W dle konfigurace.

Jako poslední je tu Sonoma Valley, o čemž se prozatím moc nemluvilo. Ani teď nemáme zrovna moc informací, na veřejnost ale prosáklo to, že by mělo jít o procesor s max. 4 jádry, a to výhradně Zen 5c, tedy těmi úspornými. Jaká bude výsledná spotřeba, to také není prozatím jasné. Zde se spekuluje o tom, že by procesory Sonoma Valley mohla vyrábět společnost Samsung a nikoli TSMC.