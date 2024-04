Snapdragon X Elite má přinášet přes 50 % výkonu navíc při stejné spotřebě jako Intel

Společnost Qualcomm připravuje nový procesor Snapdragon X Elite, který možná přinese architekturu ARM do širšího množství produktů, a kdo ví, možná bude začátkem konce architektury x86 (pokud se tak stane, bude to ale hodně dlouhodobý proces). Apple už přechod učinil, mobilní sféra je na ARMu v podstatě kompletně a servery na ní také postupně přecházejí. Hlavní výhodou by měl být vyšší výkon při stejné spotřebě, resp. stejný výkon při mnohem nižší spotřebě. A právě taková čísla Qualcomm nedávno ukázal v prezentaci. Tentokrát postavil svůj nový procesor proti nejnovějšímu Intelu Core Ultra 9 185H (6+8+2 jader, celkem 16).



V benchmarku Geekbench při jednovláknovém testu měl Snapdragon o 51 % vyšší výkon než Intel, pokud oba dva procesory braly 9 W. Aby Intel dosáhl stejného výkonu, musela jít spotřeba až na 26 W, takže Qualcomm byl pro stejný výkon o 65 % úspornější. V případě procesoru AMD Ryzen 9 7940HS bylo potřeba asi 17 W, takže i zde bylo řešení Qualcommu výrazně úspornější, a to téměř o polovinu.

Pokud se spotřeba omezila na 7 W a do srovnání se vzal Intel Core Ultra 7 155H (také 6+8+2 jader), Snapdragon překonával Intel o trochu vyšších 54 % a Intel potřeboval na dorovnání necelých 20 W.

Qualcomm prezentoval i výsledky v Geekbench při vícevláknovém testu. Při spotřebě 32 W nabídne nový Snapdragon o 41 % více výkonu než Intel (185H), což je také velmi pěkné číslo. Intel Core Ultra 9 185H navíc pro dosažení stejného vícevláknového výkonu potřebuje 76 W, což znamená, že je Qualcomm o 58 % úspornější (resp. Intel bere o 138 % energie více). AMD takového výkonu dle grafu ani není schopno dosáhnout.

Ve srovnání s procesorem Intel Core Ultra 7 155H a spotřebě 23 W měl Qualcomm navrch o 52 % ve vícevláknovém testu. Aby Intel dosáhl stejného výkonu, musel běžet se spotřebou okolo 58 W, což dělá Snapdradon o 60 % úspornější, resp. Intel o 150 % žravější. AMD na tento výkon dle Qualcommu nedosáhlo ani se spotřebami přes 65 W, tomu totiž chybí jádra (8 jader, 16 vláken) a SMT ani další navyšování frekvencí to už nezachránilo. Dosavadní úniky a výsledky procesorů Snapdragon a Ryzen nicméně ukazují, že tohle je trochu podivné. Sice to vypadá, že AMD je v průměru trochu slabší, ale výkonu Snapdragonu by dosáhnout mělo.