Intel možná oddělí nebo odprodá divizi Foundry pro výrobu čipů

Intel mnoho nadšení nepřineslo. Reakce trhu byla tak masivní, že akcie společnosti spadly za jediný den o 26 %. Od počátku roku, kdy byla hodnota akcií okolo 49 USD, spadla chvilkově dokonce pod 19 USD (o více než 60 %), nyní je na tom s 22 USD o trochu lépe. Hodnota firmy je nyní jen pouhých 94 mld. USD, což je zhruba 40 % toho, co má AMD (to je na 240 mld. USD). Proti Nvidii, která je na 2,93 bln. USD, je to jen 3,2 %. Společnost oznámila propuštění 15 % zaměstnanců a nyní je na firmě, aby své hospodaření zlepšila. V zásadě k tomu vede několik cest. Jednou je zeštíhlení firmy, to se už tedy děje. Tedy půjde o snížení nákladů.

Nedávné zveřejnění finančních výsledků společnostimnoho nadšení nepřineslo. Reakce trhu byla tak masivní, že akcie společnosti spadly za jediný den o 26 %. Od počátku roku, kdy byla hodnota akcií okolo 49 USD, spadla chvilkově dokonce pod 19 USD (o více než 60 %), nyní je na tom s 22 USD o trochu lépe. Hodnota firmy je nyní jen pouhých 94 mld. USD, což je zhruba 40 % toho, co má AMD (to je na 240 mld. USD). Proti Nvidii, která je na 2,93 bln. USD, je to jen 3,2 %. Společnost oznámila propuštění 15 % zaměstnanců a nyní je na firmě, aby své hospodaření zlepšila. V zásadě k tomu vede několik cest. Jednou je zeštíhlení firmy, to se už tedy děje. Tedy půjde o snížení nákladů.

Druhou cestou je navýšit příjmy tam, kde je velký potenciál. Tím by mohla být divize Data Center and AI, jenže jak sám Intel řekl, zatímco zájem o AI a její akceleraci šel strmě nahoru (z toho profituje Nvidia, ale také AMD), v případě Intelu se na tomto trendu firma nesvezla. Procesory Xeon spíše klesají a ani o akcelerátory Gaudi není moc velký zájem. Teprve před pár dny firma oznámila, že má konečně prvního velkého cloudového partnera, kterým je společnost IBM . Tady by šlo o zvýšení příjmů.

Je zde ale ještě jedna část, která by mohla řešit oba problémy najednou, a to náklady i příjmy. Divize Intel Foundry. Tato divize má vyrábět čipy nejen pro Intel samotný, ale také pro jiné firmy podobně, jako to dělá TSMC a Samsung. Problémem je, že zájem o výrobu u Intelu není zas příliš vysoký, a zásadním problémem divize jsou obří náklady. Právě ony stojí v podstatě za celou ztrátou Intelu.

Firma se tak obrátila na banky Goldman Sachs a Morgan Stanley s pomocí o restrukturalizaci byznysu. A jedno z řešení, které se mělo v posledních týdnech údajně objevit na stole, je zbavení se divize pro výrobu čipů. Intel by se tak stejně jako AMD nebo Nvidia stal "fabless" výrobcem čipů, pokud to tak vůbec můžeme nazvat. Ve hře jsou dvě možnosti, jednou je prodej divize někomu jinému, druhou je oddělení firmy od Intelu. Divize by tak dostala trochu větší volnost a případní klienti by tak nevyráběly čipy přímo u svého hlavního konkurenta.