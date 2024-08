První významné vítězství pro Intel Gaudi 3, velkým zákazníkem se stane IBM

Platformatotiž nově nabídne i možnost využívat tyto akcelerátory od Intelu, a to od začátku roku 2025. Akcelerátory budou zaměřeny především na inferenci algoritmů AI (tedy běh již natrénovaných algoritmů). Spojeny budou ještě se staršími procesory Xeon 5. generace. Řešení od Intelu by dle obou společností mělo přinést nižší náklady, k čemuž by mohla přispět podstatně nižší cena karet Gaudi ve srovnání s těmi od Nvidie.