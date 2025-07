Intel Nova Lake-AX má mít 28 CPU jader a 48 jader Xe3 v iGPU

Nova Lake-AX mohla vypadat. Je možné, že Intel přijde v budoucnu s novým CPU s velmi výkonným integrovaným GPU na úrovni mainstreamových grafik, podobně jako je tomu u AMD Strix Halo. Tento procesor od AMD má dokonce více výpočetních jednotek než mainstreamový Radeon RX 7600 (40 CU proti 32). U Intelu se o podobném čipu mluvilo už několikrát, nikdy se ale nedočkal realizace. V případě připravované generace Nova Lake s o ní spekuluje znova . A nyní tu máme další informace o tom, jak by novinkamohla vypadat.

Poslední zákulisní informace hovoří o tom, že by se mělo jednat nanejvýš o 28 jádrový procesor, což by mohlo znamenat 8 P-Core, 16 E-Core a 4 LP-E Core, tedy s jednou výpočetní dlaždicí a 4 jádry v dlaždici SoC. Maximem řady Nova Lake by přitom měly být 52jádrové modely (16P + 32E + 4LPE), tedy se 2 výpočetními dlaždicemi.

Pokud jde o integrované GPU, i zde máme novinky. Zatímco u mobilních Core Ultra 200V (Lunar Lake) je maximem 8 Xe2 jader a 64 EU u jeho integrované grafiky, u Nova Lake-AX se mluví o přítomnosti 384 EU, což by nás mělo dostat na 48 Xe3 jader. To by bylo hodně výkonné GPU. Pro srovnání, desktopový Arc B580 má pouhých 20 Xe2 jader a 160 EU. To zní až podezřele dobře a otázkou je, zda se zde nějak nezmění architektura výpočetních jednotek. Nebylo by to poprvé, co se něco takového u GPU stalo.