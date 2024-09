Intel odmítl nabídku ARM ohledně převzetí jeho procesorové divize

Intel je v jedné z nejhorších, ne-li nejhorší finanční situaci za dlouhé roky. Hodnota akcií firmy strmě spadla dolů, čehož se snaží využít jiné firmy. Qualcomm měl mít ARM. Tu známe jako návrháře architektur ARM, na jejichž základě pak ostatní navrhují své procesory. ARM by nejspíš chtěl mít v portfoliu i samotné procesory pod svou značkou a nákup Intelu by mu v tom mohl pomoci.

Společnostje v jedné z nejhorších, ne-li nejhorší finanční situaci za dlouhé roky. Hodnota akcií firmy strmě spadla dolů, čehož se snaží využít jiné firmy. Qualcomm měl mít zájem rovnou o celý Intel , nyní se objevily informace o tom, že by o jeho procesorovou divizi měla zájem společnost. Tu známe jako návrháře architektur ARM, na jejichž základě pak ostatní navrhují své procesory. ARM by nejspíš chtěl mít v portfoliu i samotné procesory pod svou značkou a nákup Intelu by mu v tom mohl pomoci.

Proslýchá se ale, že Intel nadále věří ve své uzdravení a že se nechce zbavovat právě té divize, která ho drží nad vodou. Zde připomeňme, že jeho poslední řady procesorů sice zrovna nezáří v efektivitě, měli jsme tu i velkou kauzu ohledně nestability procesorů Raptor Lake, a jeho tržní podíl pomalu klesá, to ale není zdrojem potíží Intelu, spíše naopak. Jde o divizi, která přes všechny problémy drží Intel nad vodou. Problémem je nevyužití nástupu AI, která vystřelila Nvidii i AMD, zatímco u Intelu to s hospodařením nijak nehnulo, a také vysoké náklady divize Intel Foundry. O tu ale ARM zájem nemá. Nabídku ARM tak měl Intel podle zákulisních informací odmítnout.



Zde ještě dodejme, že ARM má dnes už větší hodnotu než Intel, jde o cca 153 mld. USD proti 102 mld. USD, tedy o 50 % více, nicméně v oblasti příjmů je na tom výrazně hůře. Zatímco Intel vykazuje příjmy okolo 55 mld. USD ročně, v případě ARMu je to jen cca 3,5 mld. USD. Intel nicméně hodlá prodat část podílu ve společnosti Altera, která by měla jít v roce 2026 na akciový trh. Dále ještě připomeňme, že Intel teď čeká nemalá finanční vzpruha. Nedávno mu byla odklepnuta vládní pobídka ve výši 3 mld. USD pro Secure Enclave, v rámci CHIPS and Science Act dostal počátkem roku také dalších 8,5 mld. USD, a aby toho nebylo málo, získal také vládní půjčku ve výši 11 mld. USD. A ani tady to nekončí. Společnost Apollo Investment Group chce do Intelu investovat 5 mld. USD.

Je pravděpodobné, že i kdyby Intel s prodejem divize souhlasil, patrně by to narazilo na odpor regulačních úřadů a jen těžko odhadovat, zda by to nakonec prošlo (např. nákup ARMu Nvidií pak Nvidia vzdala).