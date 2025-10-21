>
Intel Panther Lake s 12jádrovým GPU otestován v 3DMarku
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nové GPU s achitekturou Xe3 v mobilních procesorech Intel Panther Lake může mít až 12 jader. To bylo nyní otestováno v 3DMarku a výsledek není špatný.
Před několika týdny představila společnost Intel nové procesory Core Ultra 300 (Panther Lake), které dostávají grafický čip s novou architekturou Xe3. K dispozici budou ve variantách se 4 Xe3 jádry, nicméně existovat mají i verze s 12. Takové GPU by už mělo znamenat, že procesor mnohdy nebude potřebovat dedikovaný grafický čip, nepůjde-li vyloženě o herní notebook. Na internetu se už objevil i první výsledek benchmarku 3DMark Time Spy, kde šlo konkrétně o 16jádrový Panther Lake se 4 P-Core, 8 E-Core a 4 LP E-Core, modelovým označením mělo jít o Core Ultra X9 388H.
Když měl počítač paměti nastavené na LPDDR5X-8533, dosahoval 6233 bodů v 3DMark Time Spy. Pokud byl takt zvýšen na LPDDR5X-9600, výkon lehce stoupl na 6300 bodů. Nyní je ale otázkou, kolik to vlastně je. Např. integrovaný AMD Radeon 890M v procesorech Strix Point je podle databáze 3DMarku v průměru na 3347 bodů, takže Intel zde dosahoval o 86 % vyšší výkon (pokud to vztáhneme k nižšímu taktu pamětí). To je velmi pěkné číslo. Mobilní GeForce RTX 3050 je pak na hodnotě 4882 bodů, takže i tu překonal, a to o 28 %. Na mobilní dedikovanou GeForce RTX 3060 Laptop už ale nemá, ta dosahuje 8321 bodů (Intel tak ztrácí 24 %, resp. Nvidia má navíc 33 %).
Pro zajímavost, Intel Arc 140T v procesoru Core Ultra 9 285H je na 3849 bodech (náskok +62 % u novinky), Lunar Lake má pak v průměru 4087 bodů (+53 %). Na druhou stranu integrovaný AMD Radeon 8060S v procesorech Ryzen řady Strix Halo je stále výrazně výkonnější a dosahuje v průměru 9931 bodů (Intel tak ztrácí 37 %, resp. AMD je o 59 % výkonnější). Výše vidíte i trochu odlišná porovnání od zdroje informace.
