Intel potvrzuje Panther Lake a proces 18A na příští rok, finanční výsledky nic moc

Společnostmá docela smělé plány. V průběhu tohoto a následujícího roku chce totiž představit hned 3 nové generace procesorů. Nynější Meteor Lake by ještě letos měly doplnit procesory, kde především ten druhý má výrazně navýšit výkon v úlohách umělé inteligence díky značně silnějšímu NPU. Zatímco Arrow Lake bude prodáván jako Intel Core Ultra 200, Lunar Lake získá přídomek "V", a půjde tak o procesory Core Ultra 200V. Arrow Lake by měl být vyráběn i pomocí procesu Intel 20A , a to od druhé poloviny tohoto roku. Dostupnost je trochu jiná otázka, tam se počítá [zejména u Lunar Lake] až s rokem 2025.

Intel ale dále potvrdil, že ještě v tomto čtvrtletí uvede 1.0 PDK pro výrobní proces Intel 18A. Tento proces se bude poprvé používat u procesorů Clearwater Forest a, a to už od první poloviny roku 2025 (dostupnost opět později). Pokud jde o výrobní procesy, i zde dochází ke zlepšování. Procesy Intel 7, Intel 4 a dokonce už i Intel 3 jsou velkosériově nasazeny. Pomocí Intel 3 se vyrábí serverové procesory Sierra Forest a Granite Rapids, které byly představeny dva týdny zpět a které by měly putovat k zákazníkům od května.

Roadmapa výrobních procesů 5N4Y (5 procesů za 4 roky) byla dále upřesněna a rozšířena. Už zmíněný proces Intel 18A získal 6. externího zákazníka, který ho využije pro výrobu svých čipů, přičemž má jít o jednu z vedoucích firem z letectví a obranného průmyslu. Intel dále poodhalil proces Intel 14A, který by měl využívat technologii High NA EUV.



Pokud jde o finanční výsledky Intelu, tam se meziročně rostlo v příjmech o 9 % z 11,7 na 12,7 mld. USD. V metrice GAAP je Intel stále ztrátový, ale došlo ke zlepšení z -2,8 na -0,4 mld. USD. Non-GAAP je na tom lépe, tam se z-0,2 mld. USD (tedy ze ztráty) dostal do mírného zisku +0,8 mld. USD.

výrazně rostla z 5,8 na 7,5 mld USD (+31 %), spotřebním procesorům a podobným se tentokrát dařilo, provozní zisk pak šel z 1,2 na 2,6 mld. USD. Intel zde vyzdvihuje zejména to, že na trh se dostalo už 5 milionů AI PC a do konce roku by mělo jít o 40 milionů zařízení.se zvedla jen o 5 % ze zhruba 2,9 na 3,0 mld. USD, z nulového zisku se nyní dostala na 0,5 mld. USD. Intel zde nedávno představil AI akcelerátor Gaudi 3 a také procesory Xeon 6. Divizesi pohoršila o 8 % a spadla z 1,5 na 1,4 mld. USD, nicméně z -0,1 mld. USD se dostala do zisku 0,2 mld. USD, a to je pozitivní zpráva.