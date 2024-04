Intel Xeon Scalable končí, přijde Xeon 6 jako Sierra Forest a Granite Rapids

Intel oznamuje, že u nových serverových procesorů, které jsme očekávali jako Xeon Scalable 6. generace, dojde ke zjednodušení označování a ponesou jednoduché jméno Xeon 6. Jako poslední tak toto označení ponese 5. generace

Společnostoznamuje, že u nových serverových procesorů, které jsme očekávali jako Xeon Scalable 6. generace, dojde ke zjednodušení označování a ponesou jednoduché jméno. Jako poslední tak toto označení ponese 5. generace Emerald Rapids . Nové generace budou rozděleny na dvě řady podle typu jader.

Jako první tu máme řadu Sierra Forest. O té se mluví už dlouhou dobu a zajímavý je na ní především velmi vysoký počet jader. Tyto procesory jsou totiž vybaveny pouze úspornými jádry E-Core. Jsou tak určeny pro ta nasazení, kde není důležitý až tak moc výkon každého jádra jako spíše jejich počet (např. pro virtuální stroje). Podle Intelu má Sierra Forest 2,4krát vyšší výkon na watt a 2,7krát vyšší hustotu v racku než předchozí generace. To např. znamená, že tam, kde bylo v minulosti potřeba 200 serverových racků, nyní na stejný počet jader potřebujete jen 72. To současně snižuje spotřebu, dle Intelu o 1 MW. Má to jeden háček, toto srovnání Intel neprovedl s předešlou 5. generací, ale s druhou.