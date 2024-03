Intel Arrow Lake bude bez HT a má ho vyrábět TSMC i Intel pomocí procesu 20A

Intel chystá nové procesory Arrow Lake, které posunou dlaždicovou architekturu mobilních procesorů Meteor Lake nejen do mobilní, ale tentokrát i desktopové sféry. Už dlouho se mluví o tom, že Arrow Lake přijde o Core Ultra Series 2. Dostanou socket LGA-1851 s plánovanou podporou do roku 2026, podporovanými pamětmi budou jen DDR5 do max. DDR5-6400 (DDR4 tak končí). Přijdou chipsety Intel 800, větší počet linek PCIe 5.0, zvýší se také kapacita L2 cache, která má činit 3 MB na jádro.

chystá nové procesory, které posunou dlaždicovou architekturu mobilních procesorů Meteor Lake nejen do mobilní, ale tentokrát i desktopové sféry. Už dlouho se mluví o tom, že Arrow Lake přijde o podporu Hyper-Threadingu , takže počet jader bude stejný jako počet vláken. To potvrzuje i další únik, o který se postaral účet Golden Pig na sociální síti Bilibili. Nové procesory by měly změnit své názvosloví, takže nás nečeká už žádné 15900K nebo podobně, měly by ale spadat pod. Dostanou socket LGA-1851 s plánovanou podporou do roku 2026, podporovanými pamětmi budou jen DDR5 do max. DDR5-6400 (DDR4 tak končí). Přijdou chipsety Intel 800, větší počet linek PCIe 5.0, zvýší se také kapacita L2 cache, která má činit 3 MB na jádro.

Vedle absence HT tu ale máme další zajímavé informace. Desktopové modely Arrow Lake-S by neměly dostávat velmi úsporná jádra LP E-Core, ta zůstanou vyhrazena mobilním čipům. Pokud jde o integrované GPU, zde půjde o Intel Graphics, nebude mít tedy Arc v názvu, neboť nepůjde o příliš výkonné čipy. Počítá se s max. 4 Xe jádry. Intel i v desktopové sféře použije NPU pro akceleraci algoritmů umělé inteligence.

Zajímavou informací jsou konfigurace jader. Hovoří se totiž o třech základních konfiguracích, a to 8P+16E, tedy až o 24jádrových modelech (ale také max. 24vláknových, zatímco dnes má Intel i 32vláknové), dále 8P+0E, tedy verze bez úsporných jader. V těchto případech by se o výrobu desktopových i mobilních čipů mělo postarat TSMC. Zajímavostí je ale to, že se mají objevit i varianty 6P+8E, kde se o výrobu postará Intel svým novým procesem Intel 20A. Zde by mělo jít o jediné SKU v řadě Core Ultra 5 bez přídomku K. Nadále se počítá s uvedením novinek v druhé polovině příštího roku.