Intel představuje novinky na CES 2020: DG1 bude jeho první Xe GPU

Server CNet nám přináší záznam z téměř celé konference firmy Intel, ze kterého tak můžeme vycházet.

Intel ji odstartoval často omílaným tématem celkového zvyšování přenášených a ukládaných dat, jejichž objem se v roce 2025 bude celosvětově pohybovat až kolem 175 zettabajtů (1 ZB = 1021 B), což už je opravdu těžko představitelné číslo. Snadno si ale můžeme představit to, že v této době bude na jednoho člověka v průměru připadat celkem sedm zařízení, která tato data budou generovat. A Intel samozřejmě velice rád poskytne prostředky, jež k tomu všemu budou nápomocny a do toho bude spadat i svět autonomního řízení dopravních prostředků. Intel předvedl svůj systém navigující automobil v plném provozu Jeruzaléma, AI pro Červený kříž vhodnou pro navigaci i během katastrof a AI zkoumající satelitní snímky a hledající na nich komunikace.

Dále tu máme spolupráci s Netflixem, která má brzy vyústit v nasazení kodeku AV1 pro streamování obsahu. To se stane někdy v průběhu tohoto roku. Dále jsme se dozvěděli více o projektu Athena ( SoC Lakefield s technologií Foveros) a o již konkrétním notebooku HP Dragonfly, který je na něm založen. Půjde o supertenký počítač s 360° kloubem displeje, pro jehož výrobu HP použilo recyklovaný plast vylovený z oceánu. Později můžeme očekávat i Chromebooky založené na projektu Athena, notebooky s ohebnými displeji a také se dozvídáme o obchodním názvu pro dané čipy Lakefield, jenž bude Core Hybrid. To odkazuje na využití menších/slabších a větších/silnějších CPU jader.

Později Intel představil procesory Tiger Lake s procesorovými jádry Willow Cove, které nabídnout grafiku Xe (integrovanou) a rozhraní Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6. Na snímku je vidět dvoučipový procesor na velice úzkém PCB pro mobilní počítače.

Slíben byl dvojnásobný výkon integrované grafiky oproti 11. generaci GPU, které najdeme v čipech Ice Lake. To už tak začíná být velice zajímavé, však ani ony Gen11 GPU nejsou žádná ořezávátka. Xe využijí také instrukce DLBoost pro technologie zpracování obrazu pomocí AI. Mohou to být například různé funkce pro grafické programy, které zvládnou identifikovat objekty na fotografiích a v okamžiku je dokonale označit, čili půjde o řádně vylepšený nástroj kouzelné hůlky známý z Photoshopu.

Intel pak nakonec představil grafiku DG1 z generace Xe, o které jsme dříve uvažovali jako o možné vývojové verzi, ale nyní se ukazuje, že půjde o reálný produkt a "první samostatné GPU Intelu" pro běžné počítače. To samozřejmě není pravda, protože první byl čip Intel 740, ale tím si nebudeme kazit den.

DG1 bylo navrženo pro "power optimized" platformy, což je zřejmý eufemismus pro to, že prostě půjde o slabší GPU. Zaměřené bude na tvorbu obsahu a také na hraní, čili to bude prostě konkurence pro řady GeForce a Radeon. Dle posledních zpráv by přitom DG1 mělo mít 96 EU , čili 768 shaderů, takže to opravdu nebude žádné herní dělo a spíše konkurence pro existující low-end.