Intel Xe DG1 spatřena s 96 jednotkami EU

Zatím není stále jasné, zda je DG1 jen jakýsi vývojový prototyp, na jehož základě budou vytvořeny další a výkonnější grafické čipy, nebo zda jde o low-endové samostatné GPU chystané opravdu pro trh. O tom by nám ostatně mohlo leccos říci i to, že dle nejnovějších informací má toto GPU celkem 96 EU, čili Execution Unit.

To znamená, že můžeme očekávat nejspíše 96 x 8, čili 768 shaderových jednotek, anebo prostě zdánlivě čtyřnásobný výkon běžných integrovaných čipů s 24 EU, ovšem tak jednoduché to není. Jednak jde o novou grafickou architekturu, takže počet shaderů na EU může být vyšší než doposud, a pak lze očekávat vyšší takty a použití rychlejších pamětí. Ve výsledku by tak DG1 s 96 EU mohla být mnohem výkonnější. Ovšem i tak by se mohla DG1 zařadit přinejlepším mezi low-endové samostatné grafiky aktuálních generací AMD a NVIDIE.

Vedle DG1 Intel chystá také DG2, které dle starších informací mohou nabídnout až 512 EU. Tato označení jsou přitom pouze dočasná a zvolena prý byla záměrně tak, aby se nespekulovalo o žádném AMD či NVIDIA killer čipu. DG tak znamená nejspíše jen Discrete Graphics, a to i dle tohoto záznamu od EEC ze 16. prosince:

DG1 External FRD1 96EU Accessory Kit (Alpha) Development Kit (DGD12KEF3A)

Discrete Graphics 96EU DG1 8+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH4A)

Discrete Graphics 96EU DG1 6+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH3A)

