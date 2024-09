Intel přeskočí 20A, proces 18A se prý totiž podařil a má vysokou výtěžnost

přeskočit výrobní proces Intel 20A, kterým se měly vyrábět některé čipy Arrow Lake (mělo jít o ty s konfigurací 6P+8E). Nyní Intel říká, že Arrow Lake se bude primárně vyrábět u externích partnerů a výsledné pouzdření proběhne v Intel Foundry.

Před pár dny se objevila informace, že společnost Broadcom obdržela čipy vyrobené procesem Intel 18A a nebyla příliš spokojená s výsledkem . Podle ní proces není připraven pro velkosériovou výrobu, z čehož vyplynuly spekulace o nízké výtěžnosti procesu. Poslední zprávy z Intelu ale mluví úplně opačně. Firma se totiž rozhodla, kterým se měly vyrábět některé čipy Arrow Lake (mělo jít o ty s konfigurací 6P+8E). Nyní Intel říká, že Arrow Lake se bude primárně vyrábět u externích partnerů a výsledné pouzdření proběhne v Intel Foundry.

Zajímavé je, že k přeskočení nemá dojít v důsledku problémů, ale naopak úspěchů. Dle společnosti Intel došlo v červenci k vydání Intel 18A Process Design Kit (PDK) 1.0 a firma dosáhla velmi pozitivní odezvy (což si poněkud protiřečí s tím, co měl říci Broadcom). Intel říká, že procesory vyrobené na tomto procesu jsou schopny nabootovat operační systémy , proces je zdravý a s dobrou výtěžností. Výsledkem je, že úspěchy s procesem Intel 18A umožnily přesunout prostředky z vývoje Intel 20A na Intel 18A dříve, než se čekalo. To neznamená, že by práce na Intel 20A přišla vniveč. Na jejím základě byl totiž vyvinut proces 18A, úspěchy a technologie z 20A se tedy přetavily i v úspěchy na 18A, např. jde o tranzistorovou architekturu RibbonFET Gate-All-Around (GAA) a napájení pomocí PowerVia.

Přesun prostředků z 20A na 18A umožní firmě optimalizovat investice do vývoje a s defektností D0<0,4 Intel říká, že je ekonomika nového procesu dostatečně dobrá na to, aby k tomuto přesunu došlo už teď. Otázkou samozřejmě je, zda ještě není někde zakopaný pes. Jaké budou vlastnosti procesu Intel 18A a čipů jím vyrobeným, to se ukáže až v roce 2025, kdy je plánováno jeho spuštění. Kolik zájemců o Intel 18A existuje, není přesně známo, počátkem letošního roku se mluvilo o čtyřech velkých firmách.