Intel Sapphire Rapids-SP prý dostane i 60jádrový model

Serverové procesoryse snad objeví už zanedlouho, my se ale zatím musíme spokojit s více či méně přesnými úniky. Doposud se např. hovořilo o tom, že procesory budou k dispozici ve verzích až s 56 jádry (a podporou 112 vláken). To by se mělo týkat např. Xeonu Platinum 8480+ nebo Xeonu W9-3495 . Poslední úniky nicméně naznačují, že by se mohla objevit i 60jádrová varianta, která by si takto troufla na 120 vláken najednou. Hovoří se dokonce o tom, že by měla dostat 112,5 MB L3 cache. Nepočítá se s příliš vysokými takty, ten základní by měl být 1,9 GHz. Maximální Boost by měl vrcholit hodnotou 3,5 GHz, TDP má činit 350 W.