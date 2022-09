Objevuje se info o Intel Emerald Rapids: přinese až 64 jader

Už nějakou dobu se čeká na nové serverové procesory Intel Sapphire Rapids. Přesto se už objevují informace o jejich nástupcích, řadě Intel Emerald Rapids. V jejich případě by mělo dojít k navýšení maximální počtu jader z 56 u Sapphire Rapids na 64. Tím by se měl také zvýšit počet ze 112 na 128 současně zpracovávaných vláken najednou. Architekturu Golden Cove by měla nahradit Raptor Cove, která má přinést navýšení IPC o 5-10 % (původně se předpokládal Golden Cove i pro Emerald Rapids). Vyráběny mají být 2. generací procesu Intel 7 a TDP má být až 350 W.

Počítá se s podporou 80 linek PCIe 5.0 přímo procesorem (další PCIe 4.0 pak nabídne čipová sada), paměti mohou být u jednoprocesorových systémů DDR5-5600, u víceprocesorových pak DDR5-4800, paměťový řadič je 8kanálový a bude možné mít až 16 modulů na socket. Emerald Rapids bude sám o sobě k dispozici až pro 8procesorové systémy, nicméně díky podpoře xNC bude možné jít i na více než 8 CPU. Dále se zde našlo místo na 4 linky UPI 2.0 x24 s rychlostí až 20 GT/s. Nebude chybět ani Shared Virtual Memory a Scalable IO Virtualization, vyšší bezpečnost má zajistit podpora Intel Trust Domain Extensions, SGX, PFR, VT-Redirect Protection (původně HLAT), Control-Flow Enforcement Technology a další.

Najděme tu několik akcelerátorů nebo technologií optimalizujících výkon, jmenovitě Data Streaming Accelerator, QuickAssist Technology, Dynamic Load Balancer, Advanced Matrix Extensions nebo In-Memory Analytics Accelerator. Emerald Rapids by si měl zachovat kompatibilitu s platformou Eagle Stream (LGA4677), kterou bude mít i Sapphire Rapids. Procesory jsou nadále plánovány na rok 2023.