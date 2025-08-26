USA vstupují do Intelu, stát získá ve společnosti 10% podíl za 11,1 mld. USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Intel opravdu bude mít nemalý státní podíl. Donald Trump se dohodl s Lip-Bu Tanem na téměř 10 % akcií firmy. Intelu to ale moc nepřidá. Spíše mu to neubere.
Před několika dny se objevily informace, že by do Intelu mohl vstoupit stát a získat okolo 10 % akcií firmy (vedle toho také 2 % firmy koupila společnost Softbank). Nyní se tak opravdu děje a v pátek Trump s Intelem oznámil, že USA vstupují do Intelu a budou mít téměř 10 % firmy. Konkrétně americká vláda obdrží 433,3 milionů akcií, což bude 9,9% podíl ve firmě. Pro Intel to ale nebudou nějak zásadní investice navíc. Faktem totiž je, že spíše jen nepřijde o ty slíbené.
USA tak tyto akcie získají v podstatě za to, že Intelu ponechají slíbené granty. Velká část, konkrétně 5,7 mld. USD, jsou slíbené, ale zatím nevyplacené granty v rámci CHIPS and Science Act, který prošel za Bidenovy administrativy, a Trump to tehdy kritizoval. Nyní to použil k "nákupu" akcií Intelu. Dalších 3,2 mld. USD, které posloužily k nákupu akcií Intelu, pochází z programu Secure Enclave. To už jsme na 8,9 mld. USD a zbývajících 2,2 mld. USD se zde přičetlo za již vyplacených 2,2 mld. USD v rámci výše zmíněného programu CHIPS and Science Act. To ve výsledku znamená, že se 11,1 mld. USD z grantů překonvertovalo na prostředky, za které Intel dal americké vládě téměř 10 % akcií. Vláda jako taková ale bude mít pasivní vlastnictví, tedy nebude mít žádné zástupce v představenstvu společnosti. Zde připomeňme, že takový vstup státu do firmy není příliš obvyklý a stává se většinou v průběhu válek nebo velkých krizí (z minulosti takto zachraňoval krachující banky nebo automobilky).
