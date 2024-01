Intel údajně zrušil dedikované mobilní verze GPU Battlemage

Intel Arc Battlemage, to stále není jasné. Zdá se, že do vyšších výkonových tříd Jak budou vypadat nové grafické karty, to stále není jasné. Zdá se, že do vyšších výkonových tříd se Intelu moc nechce , což je škoda, na druhou stranu je to i pochopitelné, neboť na takovou oblast nemá Intel zrovna dobrou image. Šlo by tak o karty, které by se pravděpodobně setkaly s neúspěchem kvůli předsudkům, i kdyby se náhodou povedly. Ten je možný spíše v low-endu, případně mainstreamu. Z podobného důvodu podle YouTube kanálu Moore's Law is Dead (MLID) nebudou ani dedikované mobilní grafické karty, kde má vůči Nvidii nemalý problém i AMD, natož Intel.

MLID současně zmiňuje, že Intel svým OEM partnerům o generaci Battlemage zatím vůbec nic neřekl a několik z nich se už nechalo slyšet, že i kdyby nakrásně začal poskytovat informace, pro uvedení nových řad notebooků počátkem roku 2025 by už bylo pozdě. Spolu s dalšími indiciemi a i obecným nezájmem ze strany OEM vše nasvědčuje tomu, že mobilní dedikované GPU Battlemage vůbec nebudou a v noteboocích je najdeme jen ve formě integrovaného GPU v procesorech Lunar Lake

Pokud jde o desktop, tak dle posledních informací by se tu měla objevit verze G31 s 512 EU a 448 EU, což by v případě zachování dnešních konfigurací znamenalo zaseknutí na dnešním stavu, tedy 4096, resp. 3584 shader jednotkách (proslýchá se ale také o zdvojování některých jednotek). Tyto modely by měly mít 16 GB paměti GDDR6 nebo GDDR6X na 256bitové sběrnici a 387mm2 velké jádro vyráběné 5nm procesem u TSMC. Občas se zmiňuje i varianta s 384 EU, u té se ale nepředpokládá její uvedení.

Low-endové varianty G21 by si ale měly polepšit. Už základ by měl mít 256 EU (2048 shader jednotek) a 8GB nebo 10GB paměti (patrně tedy 128bitová a 160bitová sběrnice). Vrcholná verze řady G21 má mít 320 EU (2560 shaderů) a 12 GB paměti na 192bitové sběrnici. Tady se počítá s plochou čipu 271 mm2.

Jak to vypadá, Battlemage se moc do vyšších tříd hrnout nebude a asi budeme vůbec rádi, pokud vzhledem k posunu konkurence vůbec zůstane tam, kde je dnes. Vzdálenější budoucnost by měla znamenat Celestial v polovině roku 2026 a Druid koncem roku 2027, ale tato data zní dost optimisticky. Navíc se zdá, že Intel možná dedikované GPU prozatím zruší úplně a tyto dvě generace už budou jen jako integrované čipy v procesorech.