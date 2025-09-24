Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel ujišťuje, že i přes spolupráci s Nvidií budou jeho GPU Arc žít dál

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel ujišťuje, že i přes spolupráci s Nvidií budou jeho GPU Arc žít dál
Před několika dny se objevila zajímavá zpráva, že Intel a Nvidia budou spolupracovat, přičemž výsledkem budou i SoC s integrovaným GPU Nvidie v procesorech Intel. Jeho vlastní Arc GPU ale mají žít dál.
Strádající Intel dostal v poslední době vedle mnoha kopanců i několik pozitivních pošťouchnutí a před několika byla oznámena spolupráce se společností Nvidia. Ta by do něj měla investovat 5 mld. USD a spolupráce má přinést také nové produkty a optimalizace pro AI systémy. V neposlední řadě se ale mluvilo také o tom, že se objeví Intel SoC s integrovaným GPU od Nvidie, což pochopitelně vzbuzuje velké otázky ohledně budoucnosti grafických čipů Intelu, které se konečně dostaly na poměrně slušně použitelnou úroveň. Byla by velká škoda, kdyby skončily právě teď. Intel nás nicméně ujišťuje, že tato spolupráce neznamená konec Arc GPU. Stejně, jako to neznamená konec soustředění Nvidie na platformu ARM.
 
Pro samotnou Nvidii to má znamenat lepší spolupráci na vytváření AI systémů s architekturou x86, nicméně nejde o nahrazení ARMu, na který se chce nadále primárně soustředit, ale spíše o doplnění. V podstatě totéž tvrdí Intel o integraci GPU Nvidie. Podle něj nemá jít o náhradu jeho vlastních GPU Arc, ale rovněž o doplnění nabídky o další možnosti. Zda budete Intelu věřit nebo ne, to už nechám na vás. Pravdu ukáže až čas.
 
Otázkou každopádně stále zůstává, co může být oněmi procesory s integrovanými čipy GeForce RTX. Nabízí se např. vysoce výkonné procesory pro herní notebooky nad rámec toho, co zvládnou grafiky Arc včetně jeho nového Nova Lake-AX, jehož GPU má mít údajně až 48 Xe3 jader (má jít o obdobu AMD Strix Halo). Nejpravděpodobnější je ale asi nějaký čip do herních konzolí, kde Intel poslední dobou dost strádá a většinu trhu zde bere AMD.
 

