Intel ukázal procesory Clearwater Forest, vyrábět se budou procesem Intel 18A

Intel si hodně slibuje od nového výrobního procesu Intel 18A. S jeho pomocí by se mělo vyrábět několik řad procesorů. Vedle mobilních procesorů Panther Lake to budou především serverové čipy Clearwater Forest, které by měly nahradit nynější Sierra Forest. Jejich první funkční vzorky byly už v srpnu letošního roku

Společnostsi hodně slibuje od nového výrobního procesu. S jeho pomocí by se mělo vyrábět několik řad procesorů. Vedle mobilních procesorů Panther Lake to budou především serverové čipy, které by měly nahradit nynější Sierra Forest. Jejich první funkční vzorky byly už v srpnu letošního roku otestovány v laboratořích Intelu, kde byly schopny nabootovat do operačních systémů. Na akci Enterprise Tech Tour v Portlandu v Oregonu tyto procesory Intel ukázal i naživo.

Víme, že tyto procesory se mají začít vyrábět v roce 2025 (a společnost to opětovně potvrdila), nicméně nevíme přesně, kdy by tak mělo nastat. Tyto čipy se vyznačují vysokým počtem jader (např. 3 chiplety po 96 jádrech) a vedle pokrokového procesu Intel 18A, který by snad měl konkurovat dokonce i takovým procesům, jako budou 2nm varianty od TSMC a Samsungu, by s novým procesem mělo přijít i několik významných novinek. Jednak bude použita nově technologie RibbonFET, jednak tu najdeme pokrokové napájení pomocí PowerVia, které by mělo značně zvýšit efektivitu. Dále bude využito pouzdření a spojování s pomocí technologií Foveros Direct a EMIB. Celé to bude ale ještě o něco složitější. Zatímco výpočetní chiplety budou vyráběny pomocí procesu Intel 18A, základ čipu bude vyráběn procesem Intel 3.

Ještě připomeňme, že Intel 18A nebude používán pouze pro čipy Intelu, ale firma má smlouvy s několika firmami na výrobu jejich procesorů, přičemž kontrakty mají celkovou hodnotu okolo 15 miliard USD.