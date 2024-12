Intel už dodává inženýrské vzorky Panther Lake vyrobené procesem 18A

Intel oznámila, že má první prototypy procesorů vyrobených pomocí

V srpnu letošního roku společnostoznámila, že má první prototypy procesorů vyrobených pomocí procesu Intel 18A . Nyní o něm jedna z nových dočasných Co-CEO, Michelle Johnston Holthaus, pohovořila trochu více. Řekla, že procesory Panther Lake, které budou produktem pro rok 2025, už existují ve formě inženýrských vzorků ES0 a celkem byly rozeslány osmi různým výrobním partnerům. Podle Holthaus to napovídá, že proces 18A je připravený pro produkci nových čipů a je v dobrém stavu.

Současně také řekla, že částečný přechod na produkci u TSMC byl správným krokem, neboť umožnil v dané době udržet cenu procesorů na rozumné úrovni. Také zmínila, že TSMC je fantastickým partnerem a je etalonem pro celý průmysl. Vzhledem ke schopnostem Intel Foundry se ale nadále počítá s hybridním modelem, kdy budou části procesorů vyráběny jak u samotného Intelu, tak i některé u TSMC.

Holthaus také přiznala, že v oblasti AI na tom Intel není moc dobře, což je záležitostí zejména akcelerátorů Gaudi, kterým se nepovedlo prorazit. Připustila, že zde AMD prostě dělá lepší práci [patrně v boji s Nvidií, která zde má dominantní pozici]. Intel zde plánuje vytvořit lepší ekosystém, který bude lépe škálovatelný a snazší k praktickému nasazení. Co přesně to ale znamená, to se teprve uvidí. Každopádně Nvidia těží nejen z dobrého hardwaru, ale zásadní je pro její dominanci v oblasti AI softwarová podpora (už od dob uvedení technologie CUDA), kterou budou alternativní systémy dohánět jen těžko a jakákoli roztříštěnost se zde patrně krutě vymstí.