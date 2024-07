Intel ve svých dokumentech zmiňuje desktopové verze GPU Arc Battlemage

Intel nebyla se svou generací desktopových grafických karet Arc Alchemist příliš úspěšná, a to i přesto, že u mnoha modelů nabízela slušné množství paměti na velkorysé paměťové sběrnici, a to vše za příznivou cenu. Vysoká spotřeba a počáteční problémy s ovladači a kompatibilitou ale spoustu zákazníků odradily. U dalších generací se spekulovalo dokonce o tom, že Intel se do desktopového trhu ani nevrátí (zejména v případě třetí generace Celestial, u Battlemage se mluví především o zrušení dedikovaných mobilních čipů). Architektura Battlemage se nicméně už objevila u mobilních procesorů Lunar Lake v integrované formě a jak se zdá, v desktopu opravdu bude. Před čtvrt rokem se např. objevily zmínky o tom, že by si [nižší] střední třída mohla trochu

V dokumentech Intelu o prototypech karet se totiž mluví o několika čipech Battlemage, a různě se zmiňují verze BMG-G10 (BGA-2362), BMG-G21 (BGA-2727) a BMG-G31 (BGA-3283). Problémem je, že nikdo pořádně neví, co který čip představuje. V podstatě co zdroj, to jiné informace. Proto se podívejme na to, co se vlastně ví (resp. na čem se shoduje více zdrojů). BMG-G10 je s největší pravděpodobností čip, který byl zrušen a do výroby se nedostane, takže nám zůstává G21 a G31.