Objevil se záznam o Intel Arc Battlemage, střední třída asi dostane 12 GB VRAM

Společnostchystá novou generaci svých grafických karet. Nynější Arc Alchemist by měl nahradita nyní se objevuje záznam v benchmarku SiSoftware, který by mohl patřit právě této kartě (resp. kartám, protože se objevily dva záznamy). Jedno z GPU mělo 160 CU, což znamená 20 Xe jader, 320 EU a celkem by mělo jít o 2560 shader jednotek, druhé se dostalo na 192 CU. V takovém případě hovoříme o 24 Xe jádrech, 384 EU a 3072 shader jednotkách. Takové konfiguraci odpovídá dnešní karta I ntel Arc A580 , která je někde v oblasti nižšího mainstreamu.