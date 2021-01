Jaké budou ceny Rocket Lake-S? Už se postupně objevují

Rocket Lake-S už jsou v podstatě připraveny a nyní zbývá vytvořit dostatečné zásoby a vypustit je na trh, ovšem to nastane až někdy v březnu a proslýchá se, že navíc spíše k jeho konci. Už nyní se ale objevují v některých obchodech ceny těchto procesorů a mezi ně patří i holandský 2Compute, který tyto ceny zveřejnil prý omylem. Tyto omyly dobře známe, a tak k těmto informacím budeme přistupovat zatím s obezřetností.

Odhadovat ceny procesorů Rocket Lake-S je obecně složité. Intel na jednu stranu dobře ví, že nyní už zvláště na volném trhu tahá za kratší konec. Nejen že nedokáže dohánět náskok AMD s ohledem na počet jader, nyní nedokáže dorovnat ani svou předchozí nabídku deseti jader v procesorech Comet Lake-S, což má vycházet jednoduše z toho, že jádra v nových Rocket Lake-S jsou na 14nm proces už moc velká i náročná na energii, takže maximální počet se zastavil na osmi. Navíc je tu i sběrnice PCIe 4.0 se čtyřmi linkami navíc pro SSD, širší DMI pro spojení s čipovou sadou a také mnohem výkonnější grafika generace Xe, což se jistě všechno na spotřebě i velikosti čipu podepíše.

Dále je to fakt, že procesory Core i9 i Core i7 nové generace nabídnou stejnou konfiguraci jader, a to 8C/16T a lišit se mají pouze takty. To jistě také ovlivní náš pohled na jejich ceny, neboť pokud bude rozdíl mezi Core i9 a i7 významný, mohou se právě i7 stát velice žádané, protože lze usuzovat, že výkonnostní rozdíl bude naopak velice malý.

Co se tedy uvádí o cenách nových Rocket Lake-S? Následující údaje vychází právě z informací od 2Compute (via techPowerUp ):

Core i9-11900K | €500 (~$604) | 8,9% snížení ceny



Core i9-11900KF | €476 (~$574) | 6,1% snížení ceny



Core i9-11900 | €408 (~$493) | 7,6% snížení ceny



Core i9-11900F | €384 (~$464) | 3,9% snížení ceny



Core i7-11700K | €377 (~$456) | 14,6% zvýšení ceny



Core i7-11700KF | €353 (~$427) | 11,7% zvýšení ceny



Core i7-11700 | €306 (~$370) | 4,1% zvýšení ceny



Core i7-11700F | €282 (~$341) | 4,1% zvýšení ceny



Core i5-11600K | €243 (~$294) | 4,3% zvýšení ceny



Core i5-11600KF | €219 (~$265) | 4,3% zvýšení ceny



Core i5-11600 | €207 (~$250) | 6,7% zvýšení ceny



Core i5-11500 | €188 (~$227) | 6,8% zvýšení ceny



Core i5-11400 | €169 (~$204) | 6,3% zvýšení ceny



Core i5-11400F | €146 (~$176) | 2,1% zvýšení ceny

Údaje o zvýšení či snížení ceny se týkají srovnání s odpovídajícími modely aktuální generace a pokud zohledníme právě je s tím, co bylo uvedeno výše, má to svůj smysl. Intel tak může opravdu chtít vypustit na trh Core i9, které budou oproti dnešním modelům mírně levnější, a to právě kvůli nižšímu počtu jader. Na druhou stranu zase bude chtít, aby se jim svou cenou přiblížily Core i7, které budou mít stejně jako i9 osm jader. Nicméně i tak si se soudy raději počkáme na oficiálně stanovené ceny.



