Jensen Huang: nejpopulárnější herní konzole budou notebooky s GeForce

Není to tak dlouho, co právě Jensen Huang poukazoval na to, že grafické karty od NVIDIE jsou mnohem rychlejší i v porovnání s teprve chystanými konzolemi PlayStation 5 a Xbox (Series X). Nikdo rozumný to však nerozporuje, ostatně herní konzole, které přijdou na trh zhruba v ceně samotné karty GeForce RTX 2070 Super, pochopitelně nemohou nabídnout vyšší výkon, než jaký si můžeme od NVIDIE pořídit. To je ale pouze jedna strana mince a ta druhá je zase o ceně či efektivitě využití výkonu dostupného hardwaru.

Nyní nám šéf NVIDIE sdělil, že dle jeho přesvědčení nebude nejúspěšnější konzolí příštích let ani nový Xbox a ani PlayStation 5 či snad Switch, ale obecně notebooky s grafickými čipy GeForce. To je samozřejmě třeba brát s nadsázkou už jen proto, že nejde o stejný typ zařízení, ale myšlenka je jasná.

Jde o další kolečko předzápasového "tahání triček", které proběhlo po oznámení nejnovějších finančních výsledků NVIDIE . Huang konkrétně uvedl, že jak CFO NVIDIE uvedla dříve, prodej notebookových grafických čipů GeForce roste o více než 10 procent nepřetržitě již po dobu osmi kvartálů, a zcela nepochybně tak vyrostla nová herní kategorie, která se v podstatě dá zařadit mezi herní konzole.

Jensen Huang tak chce srovnávat prodeje jednotlivých konzolí s dodávkami mobilních GPU GeForce na trh, což jsou ale kategorie, které vedle sebe dávat jednoduše nejde. Můžeme to ale brát spíše jako expresivní způsob, jak poukázat na rostoucí oblibu herních notebooků, které pochopitelně herním konzolím budou konkurovat, i když logicky by to měly být spíše desktopy, které stejně jako Xbox a PlayStation nejsou mobilní. Na druhou stranu, Huang zmínil také Switch a navíc notebooky jako ucelená řešení připomínají herní konzole přeci jen víc než sestava se skříní a monitorem, která patří na stůl.





Vyjádření Jensena Huanga tak má svou logiku a CFO Colette Kress také mohla dodat, že počet modelů notebooků s herními grafikami NVIDIE vzrostl na 125 z 94 v minulém roce a také se zdvojnásobil počet modelů Max-Q.

Dle IDC se v minulém roce dostalo na trh 19,4 milionů herních notebooků a tento počet má stabilně růst, aby v roce 2023 dosáhl 26,8 milionů.

