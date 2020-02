NVIDIA si v posledním kvartálu zvýšila tržby i zisk, výhled ovlivnil koronavirus

NVIDIA dokázala za poslední kvartál utržit 3,1 miliardy dolarů, čili o necelou desetinu miliardy více než v předchozím kvartálu, ovšem závěr předchozího roku byl hubený, takže při srovnání s posledním kvartálem fiskálního 2019 jde o nárůst přesně o 0,9 miliard, čili o 41 procent.

Dle GAAP principů pak byly vyšší provozní náklady, které ovlivnily i výsledný čistý zisk, a sice 950 milionů či 1,53 dolaru na akcii. Dle non-GAAP to bylo už 1172 milionů a 1,89 dolaru na akcii. Všechna měřítka z první tabulky přitom vykazují nárůst, takže rostly i marže, výdaje, zkrátka vše.

A že šlo o poslední kvartál fisk. roku, máme tu i srovnání let 2020 a 2019. Během kalendářního roku 2018 přišla kryptokocovina, ovšem až během druhé poloviny a protáhla se až do dalšího roku. Čili fisk. rok 2019 byl pro NVIDII z hlediska tržeb i tak lepší, ovšem na druhou stranu tu byly nižší marže, ovšem rovněž i nižší provozní výdaje. V důsledku tak NVIDIA za poslední rok vydělala méně dle GAAP i non-GAAP, přičemž čistý zisk šel dolů téměř až o třetinu.

Výhled do budoucna nepočítá s akvizicí Mellanox Technologies , která s jejími financemi výrazně zahýbe, neboť jde téměř o 7 miliard dolarů. Není také jasné, jaký dopad bude mít nový koronavirus, takže víme jen to, že NVIDIA raději snížila předpokládané tržby o 100 milionů počítajíc s jeho případným dopadem. To znamená, že pokud se očekávaly víceméně stejné tržby, ve výsledku tu máme cifru 3 miliard dolarů plus minus 2 procenta. Marže ovšem mají vzrůst nad 65 procent a provozní náklady prudce poklesnout na 1050 (GAAP) a 835 (non-GAAP) milionů dolarů. Zisk by tak mohl na první pohled prudce vzrůst, ale opět, do těchto čísel není zahrnuta zmíněná akvizice.