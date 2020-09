Jensen Huang připouští výrobu procesorů ARM značky NVIDIA

NVIDIA ohlásila uzavření dohody s firmou SoftBank teprve včera, takže zatím nevíme ani to, jak se na tuto transakci budou tvářit regulační úřady v zemích, kde bude třeba ji schválit. Je tak šance, že to celé dopadne zcela jinak, než se nyní dle zveřejněné dohody očekává.

NVIDIA má sama přirozeně velký zájem vlastnit Arm, díky němuž se bude moci v podstatě vyrovnat firmám Intel a AMD v tom ohledu, že bude mít vlastní CPU i GPU technologie. Doposud nijak zvlášť nevadilo, že NVIDIA vlastní CPU platformu nemá, ale to už neplatí. AMD i Intel se chystají velice úzce provázat svá CPU a GPU pomocí vlastních vysokorychlostních rozhraní, která se uplatní zvláště v HPC a superpočítačích. To se projevilo i tak, že zatímco AMD a Intel už pomalu vstupují do superpočítačové éry Exascale a chystají stavbu strojů s výkonem alespoň 1 ExaFLOPS, sama NVIDIA, která dosud měla přední pozice v žebříčku TOP500 velice dobře obsazené, nic takového zatím neplánuje, respektive o tom nevíme.

NVIDIA ale koná a nejdříve akvizovala společnost Mellanox , která vyrábí právě i síťová řešení pro superpočítače a nyní je velice příhodně k mání i firma Arm, na jejíž architektuře běží i dnešní nejvýkonnější superpočítač světa, japonský Fugaku . Není tak třeba nic dalšího zkoumat, abychom pochopili motivaci NVIDIE získat Arm i za cenu 40 miliard dolarů, které z velké části zaplatí pomocí vlastního podílu.

Na nedávném briefingu tak Jensen Huang dostal logický dotaz, zda se chystá tvořit s využitím technologií Armu nová CPU značky NVIDIA pro datová centra v podobě referenčních čipů. Huang na to odpověděl, že možné jsou celkem tři přístupy. Firmy si budou moci buď licencovat jádra a o vše ostatní se postarat samy. Další možností je nechat si vytvořit v rámci semi-custom výsledné čipy (podobně jako MS a Sony nechávají firmu AMD vyrábět SoC pro konzole), anebo si prostě pořídí čip, který standardně vyrábí NVIDIA.

Huang to však neprezentoval jako možnosti, jichž se NVIDIA určitě zhostí, ale prostě jako tři možné způsoby, které bude možné využít s tím, že firma je jim otevřena a chce, aby ekosystém kolem ARMu byl co možná nejbohatší. Čím si ale můžeme být v podstatě jistí, je to, že NVIDIA bude chtít více tlačit ARM do světa serverů, datových center a podobně, což se této architektuře zatím moc nedařilo. Intel si tak bude muset potenciálně hlídat svůj trh na dvou frontách: x86 od AMD a ARM od NVIDIE. Na druhou stranu ale chystá vlastní útok s využitím GPU Xe.

