John McAfee byl zatčen za daňové úniky, hrozí mu až 30 let vězení

Vypadá to však, že jeho aktuální pletky s autoritami už budou závažnější, neboť nyní byl ve Španělsku zatčen a obviněn ze závažných případů daňových úniků z roky 2014 až 2018, za což mu v případě odsouzení hrozí až 30 let ve vězení. McAfee tak sice byl zatčen v Evropě, ale brzy jej čeká vydání do USA, kde bude čelit obviněním vznesených americkými úřady.

John McAfee je anglicko-americký programátor a zakladatel společnosti McAfee Associates, kterou známe především díky antivirovému softwaru. Nyní ze zabývá i kryptoměnami a snažil se již dvakrát získat nominaci pro americké prezidentské volby (neúspěšně).

V průběhu zmíněných čtyř let se McAfee dle obvinění účastnil různých konzultací, vystoupení na podporu kryptoměn a jiných událostí, které pro něj představovaly nezanedbatelné příjmy ve výši milionů dolarů. Nyní čelí celkem deseti bodům obvinění, které jsou rovným dílem rozděleny mezi daňové úniky a pak prosté nepřiznání příjmu. Za každý jednotlivý případ daňového úniku mu hrozí až pět let vězení a za nepřiznání příjmu pak až rok, takže to máme celkem až 30 let vězení nehledě na možné vysoké pokuty.

John McAfee měl dle obžaloby využívat účty vedené na jména cizích lidí, kam nechal zasílat platby, přičemž šlo jak o běžné účty v bankách, tak i kryptoměnové účty. Před úřady se také snažil skrývat své vlastnictví mnohamilionového majetku včetně vozidel, jachet a nemovitostí, a to také jejich registrací na cizí jména.





