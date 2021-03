John McAfee obviněn z podvodu s kryptoměnami, hrozí mu 100 let vězení

se přidal na "temnou stranu Síly". V poslední době zdaleka není znám jako bojovník proti počítačovým virům, ale především kvůli kryptoměnám a obviněním z podvodů s nimi. V říjnu byl zatčen ve Španělsku za daňové úniky z let 2014-2018 (McAfee prohlašuje daně za ilegální), a hrozí mu vydání do USA, kde byl nyní obviněn hned z několika různých podvodů. Celkem jde o 7 obvinění, které mu mohou samostatně přinést 5-20 let vězení a při sečtení všech trestů by tak mohlo jít až o zhruba 100 let za mřížemi. I kdyby byl odsouzen jen za některé z nich a ne v plné výši, při svém věku 75 let by se už na svobodu asi nikdy nepodíval.