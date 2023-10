Karta Asus Hyper M.2 x16 Gen5 nyní pobere 4 SSD s PCIe 5.0

Asus Hyper M.2 x16 Gen5 a nově podporuje vložení 4 SSD na prozatím nejrychlejší verzi sběrnice PCIe 5.0. Karta se vkládá do slotu PCI-Express x16, tedy zabere místo grafické kartě. Pokud byste ji strčili do kratšího slotu, chybějící linky by neznamenaly snížení rychlosti, ale to, že by některá SSD nebyla přístupná (každé SSD si bere 4 linky z PCIe x16 slotu).

Před více než třemi lety představila společnost Asus kartu Hyper M.2 x16 , která nyní dostává novou generaci. Nese jménoa nově podporuje vložení 4 SSD na prozatím nejrychlejší verzi sběrnice PCIe 5.0. Karta se vkládá do slotu PCI-Express x16, tedy zabere místo grafické kartě. Pokud byste ji strčili do kratšího slotu, chybějící linky by neznamenaly snížení rychlosti, ale to, že by některá SSD nebyla přístupná (každé SSD si bere 4 linky z PCIe x16 slotu).

Ve výsledku to znamená, že při plném obsazení můžete dosáhnout obrovské přenosové rychlosti až 512 Gb/s (64 GB/s), přičemž toto je teoretická hodnota a ta praktická bude patrně o něco nižší. Karta podporuje formáty M.2 SSD od velikosti 2242 přes 2260, tradiční 2280 a dokonce zvládne i 22110. Výrobce nezapomněl ani na přídavné napájení pomocí 6pinového konektoru pro případ, že by standardní napájení přes slot PCIe nestačilo. Nechybí ani aktivní chlazení pomocí malého ventilátoru. Samotná karta má rozměry 29×12,2×1,5 cm. Pokud jde o cenu, tak ta by měla činit 79,99 USD.